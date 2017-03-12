Aşırı hız yüzünden kafa kafaya çarpıştılar

İstanbul Kartal'da iki yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza, Kartal Hürriyet Mahallesi Taktir Sokak ile Eylül Sokağın kesişiminde meydana geldi. Kartal-Pendik arasında çalışan iki minibüs, karşı yönlerden geldikleri sırada iki sokağın kesiştiği noktada kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, vatandaşların araçta sıkışmış olma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri de geldi. Yaralıların ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşların iddiasına göre kazada 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Öte yandan, yol kenarında park halindeki bir TIR da kazadan zarar gördü. Vatandaşlar, iki minibüs şoförünün de çok hızlı olduğunu ve virajdan dönemediklerini iddia etti. Kaza sırasında minibüste olan bir çocuk, çok korktuğunu söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Küçük çocuk, “Böyle bile bile geldiler çarpıştılar. Çok hızlıydılar. Çok korktum” dedi.



Küçük çocuğun büyükannesi ise, “Biz her zaman kelle koltukta gidiyoruz. Çok süratliler. Aşırının da fazlası yani. Biz hep korkuyoruz. Ben Yakacık'a yayan yürüyerek gidiyorum” şeklinde konuştu. Kazaya tanık olan bir vatandaş da, “Kaza şekilde görüldüğü gibi sürekli beklenen bir şey. Son sürat gidiyor. Olacağı bu yani, 8-9 tane yaralı var. Minibüsü durdurmak istiyorsun, durmuyor. TIR’ın da etkisi var ama TIR’ı görmüş olması lazım” ifadelerini kullandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. İHA