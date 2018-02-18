Askeri araç devrildi, 2 asker kayıp

Akçakale-Ceylanpınar hudut yolunda ,Yeşiltepe Karakoluna giden 3. Hudut Alay Komutanlığına bağlı askerlerin bulunduğu zırhlı araç, gece sabaha kadar etkili olan sağanağın sele dönüşmesi sonucu taşan dereye devrildi. Kazanın ardından araçtaki 4 askerden 2'si kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı, 2'si ise derede kayboldu. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Timi, askerler ve itfaiye ekipleri, kayıp askerlerin bulunması için çalışma başlattı.

Vali Abdullah Erin ile askeri yetkililer, bölgeye giderek çalışmaları inceledi. Bu arada, yoğun yağış nedeniyle balçığa dönüşen tarlalarda çalışmalarını güçlükle sürdüren ekipler, aracın bulunduğu bölgede "drone"larla arama yapıyor. İş makineleriyle derenin farklı noktalarında kanallar açan ekipler, su seviyesinin düşmesini bekliyor.

AA