Valilikten yapılan açıklamada, saat 10.30 sıralarında Şemdinli ilçesi Samanlı köyünden Derecik Beldesi istikametine seyir halinde olan 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı "kirpi" tipi zırhlı aracın virajı alamayarak devrildiği belirtildi. Kazada 2 askerin şehit olduğu, 5'i ağır 7 askerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Yaralı personelin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.
Askeri araç devrildi: 2 şehit, 7 yaralı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde devrilen askeri araçtaki 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı
28 Ağustos 2018 Salı 16:29