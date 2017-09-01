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Askeri bölgede orman yangını

Kars’ta askeri bölge içindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına askerler, itfaiye ekipleri ve TOMA’larla müdahale ediliyor.

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Askeri bölgede orman yangını

Kars’ta askeri bölge içindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına askerler, itfaiye ekipleri ve TOMA’larla müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, askeri bölge içindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kışlaya doğru ilerlerken, yangına askerler, itfaiye ekipleri ve TOMA’larla müdahale ediliyor.

Olay yerine Vali Rahmi Doğan, Tugay Komutanı Turan İnan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de geldi. Yangına söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

(İHA)
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