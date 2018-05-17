‘Askeri mahrem yapılanma’ya büyük darbe

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik 1 Ocak'tan bu yana düzenlenen operasyonlarda 3 bin 293 kişi gözaltına alındı, bunlardan 717'si tutuklandı. FETÖ'nün TSK içindeki "mahrem yapılanması"nda yer alan muvazzaf askerler, titizlikle yürütülen soruşturmalarla tek tek belirleniyor. Bu yılın 5,5 ayında düzenlenen operasyonlarla örgütün TSK'daki yapılanmasına büyük darbe vuruldu.

Ülke genelinde örgütün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları belirlenen 3 bin 293 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 717'si tutuklandı. Birçok şehirde yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan çok sayıda zanlının işlemleri ise sürüyor. Öte yandan, yurt genelinde çok sayıda muvazzaf asker hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Güvenlik güçleri, bu kişilerin yakalanması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik son haftalarda düzenlenen operasyon ve gözaltı sayılarında önemli artış yaşandı. Ülke genelinde bu yıl 1 Ocak ile 15 Nisan arasında Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bolu, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Muğla, Niğde, Samsun ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda 2 bin 160 muvazzaf asker gözaltına alınırken, 15 Nisan'dan sonraki dönemde bu rakam bin 133'e yükseldi. Yılın ilk 4,5 aylık döneminde 550 muvazzaf asker tutuklanırken, 15 Nisan'dan bu yana tutuklu sayısı 167 olarak gerçekleşti.