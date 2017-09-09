'Astana Zirvesi final olacak'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Nazarbayev, baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. "Türk dünyasının Aksakalı Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev'in daveti üzerine buradayız." ifadesini kullanan Erdoğan, EXPO toplantısı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi dolayısıyla Astana'nın hareketli günler geçirdiğini belirtti. Şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Nazarbayev'in tarihi ziyaretinden bir yıl sonra Kazakistan'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendisine ülkemizdeki hain darbe girişiminden hemen sonra dayanışma için gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Türk dünyasının Aksakalı Nazarbayev bu ziyaretiyle Türk milletinin gönlündeki müstesna yerini bir kez daha perçinlemiştir" diye konuştu.

Gelecek toplantı Türkiye'de

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin 2009 yılında stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldığını, 2012 yılında ise bunu Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni ihdas ederek kurumsal bir mekanizmaya kavuşturduklarını anlatan Erdoğan, ilk toplantılarını 2012 yılında Türkiye'de, ikincisini ise Kazakistan'da 2015'te gerçekleştirdiklerini anımsattı. Yapacakları yeni toplantı için Nazarbayev'i gelecek yıl Türkiye'de ağırlayacaklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kazakistan, Orta Asya'da ekonomik ve ticari iş birliğimiz bakımından önem ve öncelik verdiğimiz bir ülke" ifadesini kullandı. Heyetler arası toplantı öncesindeki konuşmasında ise Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 2 milyar dolar olduğuna dikkati çekerek, "Bunu yeterli bulmuyoruz. Azmimiz bunu bir an önce, süratle daha önce görüştüğümüz gibi 5 milyar dolara ulaştırmak. Kazakistan ve Türkiye'de bu potansiyel mevcut" dedi.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da çok ciddi bir badire atlattığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) anayasal demokratik düzenimize kastettiği hain darbe girişimi, milletimizin cansiparane duruşuyla engellendi. Bu süreçte 250 vatandaşımızı şehit verdik, 2 bin 193 insanımız da gazi oldu. Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen bu karanlık yapıyla mücadelemiz kararlı bir şekilde sürüyor. Ülke olarak FETÖ ile mücadelemizi sadece kendimiz için değil aynı zamanda dost ve kardeşlerimizin güvenliği için de yürütüyoruz. Bu süreçte Aksakalımızın verdiği desteğe teşekkür etmek istiyorum. El birliği içinde çalışarak her iki ülkenin de milli güvenliğini tehdit eden bu çeteyi inşallah tasfiye edeceğiz. Önümüzdeki süreçte DEAŞ, FETÖ ve El Kaide gibi terör örgütleriyle mücadele noktasındaki iş birliğimizi daha da artıracağız."

'Astana Zirvesi çok önemli'

"Bölgesel sorunlar noktasında özellikle Aksakalımızın gösterdiği gayretlere teşekkür ediyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, "Ayın 14'ünde de Astana Zirvesi önem arz ediyor. Ön çalışmalar bitmiş durumda. Artık burada finali yapılacak. İnşallah atılmış olan adımlar Astana'da noktalanır. Cenevre süreci de böylece çok daha kolay bir şekilde yol alır" değerlendirmesinde bulundu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ise zor zamanlardan geçtiklerini ve sık sık görüşmeler yapmak gerektiği belirterek, "Geçtiğimiz 25-26 yıl içinde Türkiye ile Kazakistan arasında sadece kardeşlik ilişkileri oldu" diye konuştu. Daha önceki görüşmelerde de iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığına işaret ederek Nazarbayev, "Şu anda yapılan işler çok. Birlikte yaptığımız projeler var.

Bölgesel sorunlar ve başka meseleler var. Bunları bugün görüşebiliriz" dedi. Bugün gerçekleşecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne 57 ülkeden 70'e yakın heyetin katılacağını ifade eden Nazarbayev, zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte katılacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklifi üzerine Astana'da Suriye görüşmelerinin devam ettiğini hatırlatan Nazarbayev, bir sonraki görüşmelerin de 14 Eylül'de yapılacağını kaydetti. Görüşmede Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın ile Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık da hazır bulundu.

590 milyon dolarlık imza

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da resmi temeslarda bulunduğu saatlerde Türkiye ile Kazakistan arasında 590 milyon dolarlık bir yatırım anlaşması imzalandı. Kazakistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinin çabalarıyla Kazakh İnvest Milli Şirketi ile Çalık Holding, Yıldırım Holding, Yıldızlar SSS Holding, Agrobest Group ve diğer Türk şirketleri arasında toplam 590 milyon dolarlık yatırım anlaşmalarının yapıldığı bildirildi. Açıklamada, anlaşmaların Kazakistan’da inşaat malzemeleri, makine üretimi, kimya işletmeciliği, metalürji ve enerjinin üretimini öngördüğü kaydedildi. Son 5 yılda Kazakistan’da Türk şirketlerinin 667.5 milyon dolarlık 18 yatırım projesinin hayata geçirdiğine vurgu yapılan açıklamada, ileriki süreçte 10 projenin daha devreye alınacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, Türkiye’nin Kazakistan’a yaptığı toplam yatırımın 2.1 milyar dolar olduğunun da altı çizilirken 2017 yılın 6 ayında yapılan yatırımın 925.1 milyon dolar olduğu kaydedildi. Basın toplantısı öncesinde iki Cumhurbaşkanı'nın huzurunda iki ülke arasındaki protokoller ve mutabakat zabıtları da imzalandı. "Türki·ye-Kazaki·stan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komi·syonu Onuncu Dönem Toplantısı Protokolü", 'Yeni· Si·nerji·-Ortak Ekonomi· Programı' 2017-2020 Dönemi· Eylem Planı Protokolü ve "Büyük Almatı Çevre Yolu İnşaası ve İşletmesi ile ilgili Mutabakat Zaptı imzalandı.