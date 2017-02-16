Astana’da 3. tur görüşmeler başladı

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Suriye'de 15 Mart 2011'den bu yana devam eden iç savaşı sonlandırmak için Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde başlatılan Astana sürecinin 3. turu dün başladı. Beşşar Esad rejimi, muhalifler, Türkiye, Rusya, İran ve ABD heyetleri ön görüşmelerin ardından ana toplantıya geçti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Akılbek Kamaldinov, 6 Şubat'ta düzenlenen teknik toplantının yapıcı olduğunu belirterek, "Bu toplantının da verimli olacağına inanıyoruz. Ateşkesin uygulanması ve Suriye’de barışa doğru gidilmesi için adım atılacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

Çözüm konusunda umut var

Öte yandan Rusya’nın Suriye özel temsilcisi Alexandr Lavrentiev, Astana'da yaptığı açıklamada, garantör ülkelerin kurduğu ortak özel grubun oluşturacağı belgelerin Suriye’deki ateşkesin güçlendirilmesini sağlamasından umutlu olduğunu söyledi.

Heyetler arası ikili ve üçlü görüşmelerin devam edeceğini aktaran Lavrentiev, 23 Ocak’ta Astana’daki ilk görüşmelerin gerçekleşmesinden bu yana tüm tarafların yoğun çalışmalar yaptıklarını hatırlattı. Lavrentiev, şu ifadeleri kullandı: "Hatırlıyorsanız 6 Şubat’ta burada (Astana) ortak özel grubun toplantısı yapıldı. Söz konusu grup önemli belgelerin oluşturulması için çalışıyor. Bu belgelerin oluşturularak mutabakata varılması zaman gerektirir. Bu belgelerin Suriye’deki ateşkesin güçlendirilmesini sağlayacağını umut ediyoruz."

Suriye’deki tüm tarafların görüşmelere yapıcı bir yaklaşım sergilediğine işaret eden Lavrentiev, özenli çalışmaların sonuçlarının yarın açıklanmasını umduklarını dile getirdi. Görüşmelere Ürdün heyetinin gözlemcilik yaptığını söyleyen Lavrentiev, ayrıca görüşmelere 'güney cepheyi' temsil eden muhalefet gruplarının katılacağını bildirdi.

İlk iki turda ne olmuştu?

Astana toplantısının ilki, Türkiye ve Rusya öncülüğünde 23-24 Ocak'ta düzenlenmişti. İki ülke garantörlüğünde 30 Aralık'ta ilan edilen ateşkesin güçlendirilmesi gündemiyle toplanan heyetler, ateşkesi izlemek için İran'ın da dahil olduğu üçlü mekanizma kurulması konusunda anlaşmıştı. 6 Şubat'taki ikinci toplantıda, üçlü mekanizmayla ilgili teknik görüşmeler gerçekleştirilmişti.