Astana’da zorlu dönemeç

Suriye krizine çözüm bulmak amacıyla başlatılan Astana süreci işlemeye başladı. Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23-24 Ocak tarihlerinde yapılan Suriye zirvesinde alınan kararların uygulanmasına başlandı.

Yaklaşık iki hafta önceki zirvede Türkiye, Rusya ve İran'dan oluşan üçlü mekanizmanın Suriye'de ateşkesi izlemesi kararlaştırılmıştı. Bu konuda ilk somut adım yine Astana'da atıldı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimi ve muhalifler arasındaki ateşkesin izlenmesi ve uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulacak ortak mekanizmaya ilişkin teknik görüşmeler, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı görüşmeler Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Askeri Müzesi'nde gerçekleştirildi. Görüşmelere Birleşmiş Milletler yetkilileri de katıldı.

Muhalifler Ankara'da buluştu

Astana öncesi Ankara'da da kritik görüşmeler gerçekleştirilmişti. Suriye muhalefetinin temsilcilerinin katıldığı Ankara toplantısında 23-24 Ocak Astana zirvesinin sonuçları değerlendirildi ve Cenevre'de 20 Şubat'ta yapılacak zirvenin hazırlığı yapıldı.

Kaynaklar, toplantıda Suriye’nin toprak bütünlüğünün aleyhinde çalışan "ülke gerçeklerinden kopuk sözde muhaliflerin" bu ay Cenevre’de yapılması planlanan görüşmelere katılmaması gerektiğinin altının çizildiğini ifade etti. Cenevre öncesi açıklama yapan Suriye Askeri Muhalefet Heyeti Başkanı Muhammed Alluş ise Astana görüşmelerinde öne sürdükleri taleplerin yerine getirilmemesi durumunda 20 Şubat'ta Cenevre'de gerçekleşmesi beklenen toplantıya katılmayacaklarını söyledi.

Ankara’da geçen Cuma günü Türk ve Rus yetkililerle istişarelerde bulunduklarını hatırlatan Alluş, Suriye'deki tüm gelişmeleri detaylarıyla taraflara aktardıklarını ifade etti. Suriye ile ilgili somut kararlar alınmasını istediklerini vurgulayan Alluş, "Bu da (Rusların) onların sorumluluğundadır. Onlar sorumluluklarını yerine getirirlerse bizler de görüşmelere devam ederiz. Eğer geri adım atarlarsa da bizler de devam etmeyiz ve bu durumda her şey biter” yorumunu yaptı.

“Cenevre görüşmelerine katılacak mısınız” sorusuna Alluş, "Şartlarımız yerine getirilmezse hiçbir yere gitmeyeceğiz. Özellikle de 3 şartımızın yerine getirilmesi gerekiyor. Öncelikle ateşkesin sağlanması, tutukluların serbest kalması ve kuşatma altındaki bölgelerde ablukanın kaldırılması gerekiyor" şeklinde cevap verdi.

6 madde üzerinde uzlaşma sağlanmıştı

Üçlü mekanizmanın görevi 23- 24 Ocak Astana zirvesinde alınan kararların uygulanmasını takip olacak. O tarihi zirvede şu kararlar alınmıştı.

1. Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de ateşkesin izlenmesi ve ateşkese tam riayetin temin edilmesi, tahriklerin önlenmesi ve ateşkesin tüm modalitelerinin belirlenmesi amacıyla üçlü bir mekanizma tesis edecek.

2. Türkiye, Rusya ve İran, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne taahhütlerini yineler.

3. Türkiye, Rusya ve İran, Suriye ihtilafına askeri bir çözüm olmayacağına ve ihtilafın sadece 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının tamamının uygulanması temelindeki bir siyasi süreçle çözülebileceğine dair inançlarını belirtir.

4. Türkiye, Rusya ve İran, Uluslararası toplumun tüm mensuplarına siyasi süreci destekleme çağrısında bulunur.

5. Türkiye, Rusya ve İran, IŞİD/DEAŞ ve El Nusra’yla ortak mücadele etmek ve askeri muhalif grupları bunlardan ayırmak konusunda kararlılıklarını yineler.

6. Türkiye, Rusya ve İran, Hükümet ile muhalefet arasında BM’nin gözetiminde 8 Şubat 2017 tarihi itibariyle Cenevre’de başlatılması öngörülen müteakip turuna silahlı muhalif grupların katılma arzusunu destekler.

El Bab'a çifte kuşatma

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun IŞİD'in elindeki El Bab kasabasını güneyden kuşattığını öne sürdü. Rejim güçleri, Pazar günü ele geçirdikleri Uvayşiyah köyünün kuzeyindeki bir tepeyi de Pazartesi günü IŞİD'in elinden aldı.

Gözlemevi'ne göre Suriye ordusu böylece El Bab ve çevresindeki kasabaların Rakka'yla olan tek bağlantı yolunu ele geçirmiş oldu. Böylece El Bab kuzeyde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, güneyde ise Suriye ordusu tarafından kuşatılmış oldu.

Rakka ile bağlantısı kesilen bölgenin içinde El Bab'ın yanı sıra kuzeyde Kabasin, güneyde Tadif ve doğuda Bizâh kasabaları da bulunuyor. TSK ve Özgür Suriye Ordusu El Bab ve Kabasin kentlerinin hemen dışına kadar gelmişti. Bizâh kasabasının ise bir kısmı IŞİD'den alınmış durumda.

HABER MERKEZİ