Asya'daki Bosna 'Myanmar'da katliam

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Bangladeş'in doğusunda yer alan Myanmar'da Müslümanlara yönelik baskılar şiddetlenerek devam ediyor. Bangladeş'te Arakan'dan kaçan sığınmacılara hizmet veren Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine göre bölgede son dört ay içinde binden fazla Müslüman, Myanmar ordusu ve güvenlik güçleri tarafından katledildi.

Son aylarda Arakan'dan yaklaşık 70 bin Müslüman Bangladeş'e kaçmak zorunda kaldı. BM yetkilileri, "Şimdiye kadar yüzlerce kişinin katledildiğini açıklardık. Artık katledilenleri 'binler'le ifade ediyoruz" şeklinde konuştu. BM yetkilileri son 4 ayda katledilen Müslüman sayısının binden fazla olduğunu seslendirdi.

Askeri yönetimle idare edilen Myanmar'da hükümet Arakan'daki Müslümanların isyan ettikleri için öldürüldüğünü savunuyor ve sayıyı yüzlerle sınırlı tutuyor. Arakan'da yaklaşık 1.1 milyon Müslüman dünyadaki en ağır koşullarda yaşıyor. Bazı gözlemciler Arakan Müslümanlarının, 18. ve 19. yüzyılda ABD'deki kölelerle aynı hayat koşulları altında bulunduklarını dile getiriyor.

Asya’daki Bosna

Myanmar'daki Budist yönetim ise yüzyıllardır aynı yerde yaşamalarına rağmen Arakanlı Müslümanları Bangladeş'ten gelmiş yasadışı sığınmacı olarak görüyor! Öte yandan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yayınladığı bir başka rapora göre de Arakan'daki Müslümanlar toplu katliamlarla karşılaşıyor ve kadınlar tecavüze uğruyor. Bu yönüyle Arakan Müslümanlarının karşılaştığı tablonun 1992-1995 yılları arasında Bosna'daki Müslümanların gördüğü muameleden farkı bulunmuyor.

Nobel Barış Ödüllü katliam!

Myanmar’da askeri idare olmasına rağmen, iktidarda Nobel Barış Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi hükümeti bulunuyor. Hükümet, BM raporundaki son iddialarla ilgili inceleme başlatacağını savundu.

Aung San Suu Kyi hükümeti, geçmişte tüm katliam, tecavüz ve kundaklama iddialarını yalanlamıştı. Myanmar'da önceki askeri yönetim tarafından hazırlanan anayasaya göre hükümet silahlı kuvvetleri kontrol altına alamıyor.

Nobel Barış Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi, katliamlar ve tecavüzler karşısında sessiz kalmakla suçlanıyor. Anayasa gereği başbakanlık yapamayan Aung San Suu Kyi, dışişleri bakanı olarak görev yapıyor! Ülkede 30 Ocak'ta da aynı zamanda Aung San Suu Kyi'nin danışmanı olan tanınmış Müslüman avukat Ko Ni, Yangon Havalimanı'nda başından vurularak öldürülmüştü. Ko Ni'nin cenazesine binlerce Müslüman katılmıştı.

Türkiye’den dışişleri bakanlığı düzeyinde çifte ziyaret

Türkiye'den Myanmar'a ilk üst düzey ziyaret dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından Kasım 2013'te gerçekleştirilmişti.

Ziyarete zamanın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu da katılmıştı. Davutoğlu'nun Arakan ziyareti ise duygusal anlara sahne olmuştu. Arakan'a ikinci üst düzey ziyaret Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından Haziran 2016'da gerçekleştirildi.

Çavuşoğlu, Arakan eyaletinin başkenti Sittwe'nin tek Müslüman mahallesi olan Auna Minglar'de 4 bin Arakanlı Müslümana iftar vermişti. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye hiçbir zaman buradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmadı. Gerek insani yardımlar gerek hakları konusunda olsun. Bunu biliyorlar, hissediyorlar ve yaşıyorlar" demişti.