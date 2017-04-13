'Atatürk asla tek adam olmadı'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "'Tek adam rejimi' için söylüyorlar. 'Efendim, Mustafa Kemal Atatürk de tek adamdı'. Asla ve asla tek adamlığa soyunmadı. Bunu söyleyenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tanımıyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresi'nde tek adam değildi. Sivas Kongresi'nde tek adam değildi. 23 Nisan 1920'de TBMM açıldığı zaman tek adam değildi. Mustafa Kemal Atatürk, bir önderdi; ama herkesin önderiydi. Hep birlikte karar aldılar. Erzurum Kongresi'ne niye kongre diyoruz? Tek adam olmadığı için. 23 Nisan 1920'de TBMM açıldığı zaman yine tek adam değildi. Biz TBMM'ye, halkın iradesine sahip çıkıyoruz. Onlar gibi yapmıyoruz. Tek adam rejimine karşı çıkıyoruz" diye konuştu.

Referandum çalışmaları kapsamında yürüttüğü 'hayır' kampanyası üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt vermeyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Başka derdiniz yok mu sizin? Anayasa değişikliğini neden anlatmıyorsunuz millete? Ben olmasam onlar miting de düzenleyemeyecek. İstiyorlar ki onlara cevap vereyim. İstiyorlar ki her eleştirilerine cevap vereyim. Ben millete söz verdim. Hiçbir zaman kısır çekişmelerin içine girmeyeceğim. Çatlasalar da patlasalar da onlara cevap vermeyeceğim" dedi.

HABER MERKEZİ