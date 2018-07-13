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Atatürk büstüne çirkin saldırı

Adana'da, elinde satırla Çukurova Belediyesi'nin bahçesine gelen Rıdvan K. (37), Atatürk büstüne saldırdı

13 Temmuz 2018 Cuma 14:04
Atatürk büstüne çirkin saldırı

Adana'da, elinde satırla Çukurova Belediyesi'nin bahçesine gelen Rıdvan K. (37), Atatürk büstüne saldırdı. Rıdvan K.'nin büste zarar verdiğini fark eden belediye çalışanları ise, saldırganın üzerine doğru koşup, elinden satırı aldı.

Bu sırada bahçede bulunanlar ise Atatürk büstüne satırla art arda vuran Rıdvan K.'yi dövmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Linç edilmek istenen Rıdvan K., polis ekiplerince kalabalığın elinden güçlükle kurtarılıp, gözaltına alındı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Atatürk büstüne saldırıyı kınayarak, "Bu saldırıyı kabul etmemiz ya da geçiştirmemiz mümkün değildir. Geçtiğimiz yıllarda da ülkemizin birçok yerinde maalesef çirkin saldırı haberlerini, görsel ve yazılı basından içimiz sızlayarak izledik. Ancak bugün daha çok birliktelik içinde olmamız gereken bir zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine yapılan saldırı karşısında susmayız" dedi.

HABER MERKEZİ
 

Son Güncelleme: 13.07.2018 17:20
Anahtar Kelimeler:
AdanaSaldırıBüstAtatürk
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