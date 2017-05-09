Atatürk düşmanlarına tokat gibi cevap

YENİ MESAJ/TRABZON

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş İcmal Gençlik Derneği Trabzon Şubesi tarafından düzenlenen gençlik buluşmasına katıldı. Burada yaptığı sık sık alkışlarla kesilen konuşmasında Prof. Dr. Haydar Baş Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve dini sorunları ve çözümleri üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yoğun katılımın olduğu ve coşkulu bir atmosferde geçen programda konuşan BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş’ın ilk sözleri, "Maksadımız ülkemizi bölmek parçalamak değil, bir ve beraber olmak, bir bütünün parçaları halinde el ele, gönül gönüle yaşamaktır. Biz bunu istiyoruz" oldu.

Atatürk düşmanlarına cevap verdi

Konuşmasının başında son zamanlarda Atatürk hakkında yoğunlaşan iftira ve hakaretlere cevap veren Prof. Dr. Haydar Baş bu dedikoduların temelinin İngiliz ve Yunan istihbaratına dayandığını söyledi. Atatürk'ün manevi kızıyla gönül ilişkisine girdiği iftiralarına cevap veren BTP Genel Başkanı Baş böyle bir şeyin olmadığını ifade ettikten sonra olmuş olsa bile bunun dine aykırı olmadığını belirtti ve şunları söyledi: "Resulüllah’ın evlatlığı olan Zeyd'in boşadığı hanımıyla Peygamber Efendimiz izdivaç etti. Allah'ın emriyle evlendiler. Doğru mu? Doğru. Taki, evlatlıkların boşadığı hanımlarla evlenmenin müminler için günah olmadığı anlaşılsın. Allah'ın emri işte böylece yerine getirilmiştir. "Kendi kanından olmayan çocuk senin evladın değildir." Ahzap Suresinin 4. ayeti... "Evlatlıklarınız da oğullarınız olarak kabul edilmemiştir.” Bu da Ahzap 37... Mustafa Kemal Müslüman bir ailenin evladıdır. Hem anne hem de baba tarafından soyu Resulüllah’a (s.a.v) dayanır. Annesi Selanik'te Nakibül Eşraf’tandır. Yani Peygamber sülalesinden olan ailedendir. Ona ‘Molla Zübeyde’ ismi verilmiştir. Şahsına gelene kadar onlarca büyük evliya o sülaleden yetişmiştir. Babası da Ali Rıza'dır. Ali Rıza'nın babası Hz. Ali'nin soyundan olan İmam Rıza'nın torunudur. İmam Rıza'nın adını her an anmak için oğluna Ali Rıza ismini vermiştir. Dolayısıyla Mustafa Kemal, hem anne tarafından hem de baba tarafından Hz. Ali'nin ve Resulüllah’ın (s.a.v) sülalesindendir. Mustafa Kemal'in dedelerinden Kızıl Hafız bugünkü Balkanları Müslüman eden insandır. Bosna'da medfun bulunan Sarı Saltuk Hazretleri de Mustafa Kemal'in dedelerindendir. Yani onlarca büyük evliyanın sülalesinden kim geldi? Mustafa Kemal geldi. Şimdi kalkıyoruz; bu adamın imanı vardı, yoktu tartışması ile kendi imanımızı tehlikeye atıyoruz. Cenab-ı Hak (cc), biz Mustafa Kemal Paşa'ya sahip çıkmadığımız için bugünkü sonuçları aklımızı başımıza alalım diye verdi."

‘Şeriat gelmez, yaşanır’

BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş konuşmasında şeriat tartışmasına da değinerek, "Şeriat gelmez, yaşanır" dedi. Prof. Baş şunları söyledi: "Namaz şeriattır, oruç şeriattır, zekat, hac şeriattır. Bunlar Allah'ın (cc) emirleridir. Bunlara uydun mu şeriat ehli, uymadın mı şeriatın dışında olursun. Allah'ın emrini yerine getirdin mi şeriat ehli olursunuz. Hepiniz şeriatın içindesiniz. Allahü ekber dedin, el bağladın, Allah'ın huzurundasın. Allah'ın huzurunda olan şeriatın dışında olur mu? Senelerce bunu sömürdüler. Hepimiz Müslümanız elhamdülülillah. Noksanlarımız var doğrudur, ama noksanımız var diye din dairesinin dışına çıkmak değil, içinde ne var ne yok öğrenip uygulamak lazım. Bundan sonra vazifemiz bu."

‘Gidip Beytullah'ta kavga ediyorlar’

Geçmişte din istismarı yaparak siyaset yapanların şekilci bir İslam anlayışı ortaya çıkardığını ifade eden Prof. Dr. Haydar Baş, "Bu zihniyet Türkiye'ye bir şey kazandırdı. Nedir bu? İslam algılamasını değiştirdi, yerine farklı bir İslam mantığı, mantalitesi oturttu ve şekilciliğin adına İslam dedi. İslam sarık, cübbe, sakal ve şalvar oldu. Ne sabır var, ne kanaat var, ne tevekkül var, ne tefekkür var, ne izan var, ne iman var, ne Allah korkusu var, ne Allah sevgisi var, ne Allah'ı zikir var, ne ibadatı taat var... Bir sürü şey sayabiliriz. Yani İslam bu iken bunlar atıldı ve ortaya müşekkel bir şey çıktı. Şimdi bu kafa Beytullah'a gidip kavga ediyor. Biraz daha bu işi boş bırakırsanız yurt içinde de birbirlerini kıracaklar" dedi.

Marjinal diyenlere cevap

Trabzon'da coşkulu İcmal gençleriyle buluşan Prof. Dr. Haydar Baş Türkiye'yi içinde bulunduğu durumdan çıkaracak tek kadronun da BTP kadroları olduğunu ifade etti. BTP Genel Başkanı şunları söyledi: “Bırakın Türkiye'nin meselesini, bu bölgenin meselesini bilen bir tane adam seçtiniz mi? Hiçbir şey bilmeyenleri Meclis'e gönderdiniz, bana da marjinal dediniz. Şu anda dünyada 4 milyar insan marjinal dediğiniz Haydar Hoca’nın Milli Ekonomi Modeli sistemini uyguluyor. Ben bu ülkenin 1 yıl başında kalacağım Avrupa, ABD bana gelip talimat verecek! Böyle bir şey asla mümkün olamaz.”

‘Dünya Türk miletini bekliyor’

"Batı'nın akıl dediği şey askerinin elinde silah, sivilinin elinde silah insan doğramaktır. Bunların insanlıkla, hak ile hakikat ile uzaktan yakından ilgisi yoktur" diyen BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş, "Dünya bu milleti, Türk milletini bekliyor. Aklımızı başımıza alalım. Dünya Türk milletinin adaletini bekliyor. Dünya buna muhtaç. Dünyanın sırtı çıplak, karnı aç. Doyuracak, giydirecek insanı, cebine helal lokmayı koyacak adamı bekliyor. Seni bekliyor, haberin olsun! Ben bu işin kitabını yazmış adamım. Bunu sadece ben söylemiyorum. Dünyanın her tarafından bilim adamları söylüyor. Unutmayın bu işi en iyi yapacak olan biziz. Bizim dışımızda hiç kimsenin yapması mümkün değildir. Ben burada propaganda yapmıyorum. Ben görevimi anlatıyorum. Bu işi yapacak olan benim. İnanırsanız bir an evvel ülkeyi kurtarırsınız. Siz dünyanın karnını doyuracaksınız. Kimdir Avrupa? Nedir Amerika? Gözünüzde büyüt büyüt, ne bunlar ki? Bunu derken hakaret edelim, kavga edelim, savaşalım demiyorum. İnsan gibi, delikanlı gibi, Müslüman gibi, Müslüman Türkoğlu gibi çalışalım ve en mükemmel başarıyı elde edelim diyorum" şeklinde konuştu.