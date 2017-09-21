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Atatürk Havalimanı'na jet düştü

Atatürk Havalimanı'nda pistten çıkarak alev alan özel jetteki yangın söndürüldü. Kendi imkanlarıyla uçaktan çıkan 4 kişi, yaralı olarak kurtarıldı. Kısa süreliğine trafiğe kapatılan havalimanında uçuşlar normale döndü.

21 Eylül 2017 Perşembe 23:31
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Atatürk Havalimanı'na jet düştü

Alınan bilgiye göre, Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalanan TC-KON kuyruk tescilli özel jet, bir süre sonra kuleye arıza bildirimi yaparak iniş için izin istedi.

Daha sonra inişe geçen uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle pistten çıktı. Uçağın alev alması üzerine, bölgeye havalimanı ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uçakta bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 pilot, bir hostes ile yolcunun uçaktan kendi imkanlarıyla çıktıkları öğrenildi.

Uçaktaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle bir süre aksayan seferlerin, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndüğü bildirildi. 

THY Genel Müdürü Ekşi: Atatürk Havalimanı'nın her iki pisti de operasyona açılmıştır

 Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Atatürk Havalimanı'nda özel bir jetin pistten çıkmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu an itibariyle Atatürk Havalimanı'nın her iki pisti de operasyona açılmıştır." ifadesini kullandı.

Bilal Ekşi, olası tehirler için yolcuların THY'nin internet sitesini takip etmeleri ricasında bulundu. 

Vali Şahin açıklama yaptı

İstanbul Valisi Şahin: Hepsinin durumu iyi, herhangi bir can kaybı yok

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Atatürk Havalimanı'nda özel bir jetin pistten çıkmasına ilişkin, "Dört kişi var uçak içerisinde, 3'ü mürettebat, 1'i yolcu. Hepsinin durumu iyi, herhangi bir can kaybı yok, hastanede tedavileri devam ediyor." dedi.

Şahin, özel bir jetin pistten çıkmasının ardından incelemelerde bulunmak üzere geldiği Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 21.20 sıralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne müteveccihen havalanan bir jetin kısa süre sonra teknik bir arazı nedeniyle iniş izni istediğini söyledi.

Şahin, "Kulenin yönlendirmesiyle pist başına doğru, pistten inerken, duramıyor ve pist başından aşağıya doğru devam ediyor. Duramayıp aşağıya doğru giderken bu arada uçakta hem sürtünmeden kaynaklı yangın hem de parçalanma başlıyor. Bu sırada zannediyoruz, yolcular uçaktan ayrılmış oluyorlar. Uçak pistten hemen 100 metre ileride havaalanı sınırının kenarında duruyor. Bizim itfaiyemiz zaten acil durum ilan edildiği için pistte hazır bekliyordu. Yangına derhal müdahale ediyor, yangın söndürülüyor." diye konuştu.

Uçaktakilerin Türk vatandaşı olduğu bilgisini veren Vali Şahin, "Dört kişi var uçak içerisinde, 3'ü mürettebat, 1'i yolcu. Hepsinin durumu iyi, herhangi bir can kaybı yok, hastanede tedavileri devam ediyor." ifadesini kullandı.

Hava trafiğinin etkilenip etkilenmediğine ilişkin bir soruya ise Vali Şahin, "Havalimanı trafiğini çok kısa bir süre etkiledi ama hemen uçuşlar normal şekline dönüştü. Şu anda yüzde 100 uçuş sağlanıyor havaalanımızda." cevabını verdi.

Bu arada, yaralananların baş pilot Muzaffer Kütük, pilot Mehmet Metin Turan, hostes Duygu Doğançay ve yolcu Mehmet Şahin Fener olduğu öğrenildi.

AA

Son Güncelleme: 22.09.2017 02:11
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