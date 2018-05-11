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Atatürk Havalimanı yolcu rekoru kırdı

Bu yılın ilk dört ayında 21 milyon 517 bin 422 yolcunun ağırlandığı Atatürk Havalimanında, yılın aynı dönemleri bazında en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. 2018'in Ocak-Nisan döneminde Türkiye'deki tüm havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 60 milyon 57 bin 223 oldu

11 Mayıs 2018 Cuma 17:18
Atatürk Havalimanı yolcu rekoru kırdı

Bu yılın ilk dört ayında 21 milyon 517 bin 422 yolcunun ağırlandığı Atatürk Havalimanında, yılın aynı dönemleri bazında en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. 2018'in Ocak-Nisan döneminde Türkiye'deki tüm havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 60 milyon 57 bin 223 oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, yeni havalimanının faaliyete geçmesiyle tarifeli seferleri sonlandırılması beklenen Atatürk Havalimanı, bu yılın ilk dört aylık dönemi için hizmet alan yolcuda tarihinin en yüksek yolcu sayısına ulaştı.

Atatürk Havalimanında, 2007'in ocak, şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan söz konusu dönemde 6 milyon 770 bin 663 yolcu geliş-gidiş yaptı. Bu dönemi kapsayan iç ve dış hat yolcu sayısı 2008'de 8 milyon 436 bin 26, 2009'da 8 milyon 386 bin 167, 2010'da ise 9 milyon 456 bin 112'ye yükseldi. Bu havalimanında ağırlanan yolcu sayısı 2011'in ilk dört ayında 10 milyon 456 bin 966, 2012'de 12 milyon 816 bin 255, 2013'te 15 milyon 442 bin 716, 2014'te 17 milyon 89 bin 167, 2015'te 18 milyon 66 bin 274, 2016'da ise 18 milyon 851 bin 325 kişi olarak kayıtlara yansıdı. Geçen yılın ilk dört ayında ise Atatürk Havalimanı gelen-giden yolcu sayısı 18 milyon 209 bin 995 olurken bu yılın aynı döneminde 21 milyon 517 bin 422 yolcu bu havalimanını tercih etti. Atatürk Havalimanı'nın, yılın ilk dört aylık sürecini kapsayan dönemde en yüksek yolcu sayısına 2018'de ulaştığı görüldü. AA
 

Anahtar Kelimeler:
Atatürk HavalimanıYolcu
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