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'Atatürk hayatta olsa CHP'den içeri giremezdi'

Katıldığı bir TV programında bu delege yapısıyla Atatürk bile CHP genel başkanı seçilemeyeceğini söyleyen ünlü siyaset bilimci Erol Mütercimler, Atatürk yaşasa bugünkü CHP'yi görünce 'Ya ben yeni bir parti kurayım' derdi' ifadelerini kullandı

10 Eylül 2018 Pazartesi 13:11
'Atatürk hayatta olsa CHP'den içeri giremezdi'

CHP'ye dair önemli açıklamalar yapan siyaset bilimci Erol Mütercimler, "Bu delege yapısıyla Atatürk bile CHP genel başkanı seçilemez" dedi.

Katıldığı bir TV programında, "Son dönemde yaşanan Muharrem İnce tartışmasına ve Kılıçdaroğlu’nun, 'Muharrem İnce bir derin devlet projesidir' sözlerini de değerlendiren Erol Mütercimler şunları söyledi: "Kemal Bey'in bugün partide iki tane rakibi var: Birincisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ikincisi Hz. Ali. Bu delege yapısıyla Atatürk bile genel başkanlık seçimini kazanamaz, seçim kazanmayı bırakın partiden içeri bile giremez. Çünkü Atatürk, ‘delege ağalığı' işlerinden anlayan bir adam değil. Alevi inançlı insanlarımız için çok değerli olan Hz. Ali'ye sıra gelince de, Kemal Bey ile ikisi yazı tura atmak zorunda kalırlar. Alevi inançlı insanlar sığınacak başka limanları olmadığı için CHP'deler. Ama onlar, özellikle Dedeler, CHP'yi parti kimliğinden çıkarıp dernek kimliğine büründürdüler. Kısacası, Kemal Bey kendisi veya kendisini buraya getiren organizasyon istemediği sürece, kimse onu genel başkanlıktan alamaz. Şu anda uğraşanlar aklını yemiş."

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 10.09.2018 14:29
Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluMuharrem InceCHPAtatürkErol Mütercimler
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