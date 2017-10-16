Atatürk İngiliz İmparatorluğu’nu yıktı

YENİ MESAJ/KAHRAMANMARAŞ

Yeni Mesaj Gazetesi tarafından düzenlenen 'Atatürk Vatandır' sempozyumlarının 5.'si Kahramanmaraş'ta düzenlendi. İki oturum halinde yapılan sempozyumun açılış konuşmasını Yeni Mesaj Gazetesi Genel Müdürü Sabri Terzi yaptı.

Terzi konuşmasında, "Bu hafta 5. programımızı icra ediyoruz. Daha önce Trabzon, Ankara, İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirdik. Kahramanmaraş'ın bizim gönül dünyamızda ayrı bir yeri var. Değerli kardeşlerim önümüzdeki hafta da Yeni Mesaj Gazetesi olarak İstanbul'da 22 Ekim Pazar günü Atilla İlhan ve Oktay Sinanoğlu programı düzenleyeceğiz. Selam olsun 'ya istiklal ya ölüm' diyen Mustafa Kemal Atatürk'e, selam olsun Kahramanmaraş'ta Fransız ve Ermeni zulmünün altında Cuma namazı kılmak için toplanan halka 'Fransız bayrağı Maraş Kalesi'nde olduğu müddetçe size cuma namazı farz değildir' diyen Sütçü İmam'a, Rıdvan Hoca'ya ve selam olsun bütün bu duygularla bizi bezeyen, 'ne AB, ne ABD, Tam Bağımsız Türkiye' diyerek milli ve dini aidiyet duygusunu gönüllerimize nakşeden Prof. Dr. Haydar Baş Bey'e" dedi.

Bulgaristan'dan ot alırsan Barzani seni ciddiye almaz

Konuşmacılar sempozyumda Mustafa Kemal Atatürk'ü farklı yönleriyle anlattı ve günümüzde yaşanan problemlere de çözüm ışığı tuttu. Yeni Mesaj Gazetesi Başyazarı Muharrem Bayraktar, Atatürk'ün tarım ve ekonomi alanındaki atılımına dikkat çekti. Bugün Türkiye'nin Sırbistan'dan et, Bulgaristan'dan ot ithal etme noktasına geldiğini ifade eden Bayraktar, "Barzani bizi niye ciddiye almıyor" sorusunu sordu ve şunları söyledi: "Biz Bulgaristan'dan saman alma noktasına gelmiş isek Barzani dinlemez. Adam senin tarımına bakar. Allah sana namütenahi toprakları vermiş sen kalkıp dilencilik yapıyorsun. Siz gücünüzü gösterecekseniz, bu hamaset ile olmaz. Bu üretim, ihracat, sanayi ile olur. İşte Atatürk bunu yaptı. 1911 yılından 1923 yılına kadar savaşta kalan bir ülkeden bahsediyoruz. İnsanları ekmeği yok, şeker nedir bilmiyorlar, çayı bilmiyorlar, pamuk nedir bilmiyorlar. Yoksulluk içinde nüfusun üçte biri kırılmış, ayakta duran erkek nüfusu kırılmış. 15 yaşındaki şehitlerimiz için oy 15'li oy 15'li diye türküler söylemişiz... Atatürk böyle bir halktan meclis kuruyor, ordu kuruyor, devlet kuruyor ve üretime başlıyor. Bakın hamasete başlamıyor, '10 yılda 10 milyon geç' diyorlar ya... Sadece genç değil, pamuk üretimine başlıyorlar, buğdayı bilmeyen bir ülke 4 yıl sonra yurt dışına buğday satıyor. Şeker pancarını bilmeyen bir ülke şeker pancarı ihracatına başlıyor. Sümerbank kurarak pamuktan basma üretiyor. TEKEL'i kuruyor. Uçak fabrikası kuruyoruz. İşte ondan dolayıdır ki uçak fabrikası kuran Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanı olduğu ülkede Mussolini bizden Antalya'yı istediği zaman, büyükelçisine 'çizmelerimi giyip geliyorum' diyor ve büyükelçi kaçıyor. Neden? Bunları ürettiği için kaçıyor. Ama sen bugün samanı dışarıdan alırsan Barzani bile seni dinlemez. Sözünü dinletmenin tek bir yolu var: O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne yaptığına bakacaksın. Bir de Prof. Dr. Haydar Baş ve kadrosu bu yollara neden çıktı, bu Kahramanmaraş'a niye geldi ona bakacaksın."

Atatürk'e neden dinsiz dediler?

Sempozyumunun kapanış konuşmasını Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu yaptı. Eyercioğlu konuşmasında Atatürk hakkında ortaya atılan 'dinsiz' iftirasının kaynağını şu şekilde anlattı: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale Savaşı sonrasında bütün Anadolu'da kahraman bir Osmanlı paşası olarak tanınırken ne zaman ki Samsun'a ayak bastı, o gün dinsiz ilan edildi. Vahdettin bile Almanya gezisine çıkarken, onu yanında götürüyordu, onun fikirlerine önem veriyordu. Hatta Vahdettin'in kız kardeşi sultan hanımlardan bazıları da onunla dest-i izdivaç için sıraya girmişti. Bu Atatürk vatan işgaline karşı çıktığı gün dinsiz ilan edildi."

'Fesli meddahın cebinde İngiliz pasaportu var!'

"Yakın dönemde de, bizim çocukluğumuzun geçtiği dönemlerde de neden birileri Atatürk'ü diline dolayarak ona iftira atmaya devam etti, ediyor" diyen Prof. Eyercioğlu, "Mustafa Kemal'e yapılan bütün iftiraların kökeninde ya İngiliz ya da Yunan istihbaratının eli vardır" dedi. Ömer Eyercioğlu, şöyle devam etti: "Tarih sahnesinde sürecini tamamlamış bir insan hakkında niçin bu kadar iftirada bulunuluyor. Dönüp baktığımızda bu iftiralara temel teşkil eden iki tane yazılı eser var. Bir tanesi Lord Curzion'un yazmış olduğu eserdir. O bir İngiliz’dir. İkincisi de meşhur Rıza Nur'un hatıratıdır. Rıza Nur kimdir? Kurtuluş Savaşı başladıktan sonra İngiltere'ye kaçan biridir. Onun el yazıları sözüm ona bir kitap haline getirilmiştir. Bunu da araştıranlar söylüyor ki, bunlar tek elden çıkmamış yazılardır. Yani onu da İngilizler yazmışlar. Kim tarafından meşhur edilmiş bu? Bizim bir tane meşhur fesli meddahımız var o. O da bu eserleri nasıl bulmuş? Babı Ali'de otururken biri yanına gelmiş ve bu eserin mikro filmlerini ona vermiş. Bu eser nerede? İngiliz Kraliyet Kütüphanesi'nde... Bunlara İngiliz Kraliyet Ailesi'nin izni olmayan hiç kimse erişemez ama bu şahıs erişmiş. Bu fesli meddahımız 1980 darbesi olduğu zaman ülkeden kaçtığı zaman cebinde İngiliz pasaportu vardı. Şimdi Gazi Mustafa Kemal'i ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni adeta İngilizler kurdurmuş gibi yalanlar uyduran bu şahsın çıkıp İngiliz pasaportunu cebine nasıl koyduğunu açıklaması lazım. Ben yıllarca orada kaldım, orayı iyi bilirim. İngiliz vizesi en zor alınan vizedir. Turistik gezi için gitseniz bile aylar öncesinden vize almanız lazım. Nasıl oluyor da bu şahıs İngiliz pasaportunu cebine koyabilmiştir. Onun için Mustafa Kemal'e yapılan bütün iftiraların kökeninde ya İngiliz ya da Yunan istihbaratının eli vardır. Yani bir gece onu kafir ilan edenler o gün padişahın tepesine çöküp bu fetvayı aldıran İngilizlerdir."

İngilizler Atatürk'e neden düşman?

Konuşmasında "Peki İngilizler Atatürk'e bu kadar neden husumet duyuyorlar?" sorusunu da soran Prof. Eyercioğlu, şunları söyledi: "Yani Anadolu'yu ellerinden geri aldığı için mi düşmanlar. Hayır! Birinci Dünya Savaşı sonrası bir İngiltere var. Buranın adı güneş batmayan imparatorluktur. 36.6 milyon kilometre karelik bir alan. Yani Osmanlının en az iki katı. Yeryüzünde var olan toprakların 4'te biri bu İngiliz İmparatorluğu’na ait. İşte Gazi Mustafa Kemal bu güneş batmayan imparatorluğu yıkan adamdır. O yüzden de İngilizler, Atatürk'e düşmandır. Atatürk İngiliz sömürgesi altındaki bütün milletlere bağımsızlığın mümkün olduğunu gösteren adamdır. En başta Hindistan... Hindistan İngilizlere Babürlerden geçti. Kim Babürler, Türk milleti... İngilizler Hindistan'ı bizden aldı? Kimse bilmez. Hindistan Kuvay-ı Milliye’ye en çok yardım yapan Hint Müslümanlarıdır. O güne kadar ayıkmamışlardı. Maraş ve Antep'e Fransızlardan önce İngilizler geldi. İngiliz ordusunda bir sürü Hintli Müslüman vardı. Bütün bunları uyandıran Gazi Mustafa Kemal'in bağımsızlık mücadelesi oldu. Onun için o dönem Hindistan camilerinde 'yaşasın Mustafa Kemal' yazıyordu. Pakistan'ın kuruluşu, Hindistan'ın kurtuluşu yani İngiltere'nin dünyadaki egemenliğine son veren hareket Gazi Mustafa Kemal'in başlattığı harekettir. Onun için Atatürk'e sonuna kadar kin duyarlar."

Dün Atatürk'e saldıranların bugünkü hedefi Haydar Baş

Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu, bugün Prof. Dr. Haydar Baş'ın Atatürk ile aynı kaderi yaşadığına işaret ederek, şunları söyledi: "Dün yıkılmaz İngiliz İmparatorluğu’nun yıkılabileceğini ispatlayan Atatürk'tü, bugün ise bugün içinden çıkılamayan ve hiç kimsenin baş edemediği kapitalizmi yıkan insan da yine bu milletin evladıdır, Prof. Dr. Haydar Baş'tır. Emperyalizmin en büyük kalesine yapılan son saldırıdır bu. Milli Ekonomi Modeli kapitalizmi yıkacak, dünyadaki dengeleri bozacak büyük bir harekettir. İşte bu yüzden Atatürk'ü en iyi anlayan ve anlatan insan Prof. Dr. Haydar Baş'tır diyoruz. Çünkü Atatürk ve Haydar Baş aynı kaderi yaşıyor; aynı elden, aynı nefesten besleniyor. Bağımsızlık kaderine yürüyor ve yine Batı toplumları, bu dinin karşısında dikilmiş olan bütün eller dün Mustafa Kemal hakkında iftiralar uydururken bugün de Haydar Baş hakkında uyduruyor. Ama dün dünya milletleri nasıl Mustafa Kemal'i baş tacı etti, bugün de dünya milletleri Batı’yı yıkmak için Haydar Baş'ın projelerini baş tacı ediyor. Bir tek fark var. Dün dedelerimiz makamları, mevkileri ne olursa olsun hepsini bir kenara bırakıp kurtuluşun Mustafa Kemal'de olduğunu gördü, onun etrafında kenetlendi. Bugün problemimiz budur. Bugünün Hoca Atatürk'ünün etrafından kenetlenmeden kurtulmamız mümkün değildir. Atatürk'ü anlamak, onun mirasına sahip çıkmak isteyen herkesin durağı Prof. Dr. Haydar Baş'ın yanıdır."