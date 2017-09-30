'Atatürk Vatandır' Sempozyumu 1 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek

İlki Trabzon'da, ikincisi Ankara'da yapılan sempozyumlar zinciri İstanbul ile devam ediyor.

“Atatürk etrafında tek bilek, tek yürek olmaktan başka çaremiz yok” diyen Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş ve kadrosu Anadolu'yu karış karış geziyor.

Sempozyumda her biri alanında uzman isimler Mustafa Kemal Atatürk'ü çeşitli yönleriyle anlatılıyor.

İstanbul'da gerçekleştirilecek "Atatürk Vatandır Sempozyumu" 1 Ekim 2017 Pazar (YARIN) günü saat 14.00'da İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Yeni Mesaj gazetesi tarafından organize edilen programa tüm halkımızı davet ediyoruz.