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'Atatürk’ün yolu yolumuz olmalı'

“Atatürk'ün bağımsız Türkiye felsefesi ve yolu yolumuz olmalıdır” diyen Dr. Abdullah Terzi, “Bu politikayı önümüze koyan tek lider Prof. Dr. Haydar Baş'tır. Atatürk'ün yolu Haydar Baş'ın yoludur” ifadelerini kullandı

15 Şubat 2018 Perşembe 17:44
'Atatürk’ün yolu yolumuz olmalı'

YENİ MESAJ/KARABÜK

Yeni Mesaj gazetesi tarafından Karabük'te düzenlenen Atatürk Vatandır Sempozyumu’nda Türkiye'nin sıcak gündemi değerlendirildi.

Konuşmacılar arasında yer alan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi Suriye gündemine dair şu dikkat çekici analizi yaptı: "Bugün Irak işgali ve Suriye'deki hadiseler bize şunu gösteriyor; İsrail bu hadiselerin tamamen arkasındadır. İsrail ve ABD açıktan bu hadiseleri desteklemektedir ve Suriye'nin bölünmesi için bir mücadele içerisindedirler. İsrail ordusu Şam'ın güneyinde güvenlikli bir bölge oluşturmak için harekâta hazırlanıyor. Yani Şam'ı güneyden ve kuzeyden kuşatmak istiyorlar. Kuzeyden ABD'nin hâkim olduğu Münbiç bölgesi var, güneyden de İsrail devreye girmeye çalışıyor. Tümüyle Suriye'nin bölünmesi için bir çaba var ve büyük İsrail devletini kurmak için bu hamleyi yapıyorlar. O bakımdan ABD'nin 5 bin tır ve 2 bin uçak dolusu silahı bölgeye getirmesi sadece terör örgütleri PYD/YPG -PKK için değildir. Bu silahlar aslında Suriye'deki 13 Amerikan üssünde bulunan Amerikan askerlerine gönderiliyor. Bölgede 100 bin asker kapasiteli askeri üsler kurdular. ABD buraya yerleşiyor ve iklim değişikliği nedeniyle burayı kendisine vatan yapmak istiyor. Bu vatanı koruyacak orduyu da buraya bu şekilde yerleştirmek istiyorlar."

Afrin'de yeni bir Barzani mi doğacak?

ABD’nin terör örgütüne gönderdiği silahları aslında bölgedeki kendi askerlerine gönderdiğini ifade eden Dr. Abdullah Terzi, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı’nın hedefiyle ilgili olarak da şunları söyledi: "Peki biz Afrin'e gideceğiz sonrası ne olacak? Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız, orada durmayacağız. Peki, orayı kime emanet edeceğiz, kime bırakacağız? Bırakacağımız insanlar da yarın Barzani gibi karşımıza çıkar ve 'ben burada bağımsız bir devlet istiyorum' derse ne yapacağız? İnşallah Mehmetçiğimizin burnu kanamasın, ailelerimize, ocaklarımıza ateş düşmesin, Allah şehitlerimize rahmet eylesin ama

sonrasını düşünecek olursak Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana bir Türkiye varsa o zaman Afrin'de ne olacak? Afrin'de yeni bir Barzani mi doğacak? Bunu düşünmek ve ona göre hareket etmek zorundayız."

ABD, NATO ve AB'den ne hayır gördük?

Türkiye'nin içinde bulunduğu kaostan ancak Atatürk çizgisine girmek ile çıkabileceğini ifade eden Dr. Terzi şöyle devam etti: "Türkiye, Ankara merkezli bağımsız bir dış politikaya muhtaçtır. O bakımdan bizim burada muhatabımız Suriye hükümeti olmalıdır. Esad bugün BM'nin kabul ettiği Suriye devletinin başıdır. Onunla işbirliği yapmak ve hudutlarımızı korumak zorundayız. 6 yıl önce ABD'nin kışkışlamasıyla Suriye'ye girmemiz büyük bir hataydı. Bu hatadan dönmemiz lazım, aksi halde işler içinden çıkılmaz hale gelecek. ABD ile karşı karşıya geliyoruz, Münbiç'te şu olacak bu olacak vs. deniyor. Zaten biz karşı karşıyayız. ABD bizim hayrımıza ne yaptı bana söyler misiniz? NATO'dan biz ne hayır gördük, ABD'den ne hayır gördük, AB'den ne hayır gördük? Atatürk'ün bağımsız Türkiye felsefesi ve yolu yolumuz olmalıdır. Onun için Ankara merkezli bağımsız bir politikaya acilen ihtiyacımız vardır. Bu politikayı önümüze koyan BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'tır. O Medeniyet olarak, inanç olarak, siyaset olarak, ekonomi olarak her yönüyle önümüze bağımsız bir Türkiye modeli koymuştur. Atatürk'ün yolu Haydar Baş'ın yoludur. Haydar Baş ile yürürsek, o yol üzerinde sebat edersek bağımsız ve güçlü Türkiye'yi kurarız."

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