Attila İlhan ve Oktay Sinanoğlu'nu anma programının onur konuğu Haydar Baş

Yeni Mesaj Gazetesi tarafından organize edilen sempozyum ile düşünce hayatının iki önemli ismi Attila İlhan ve Oktay Sinanoğlu anılacak.

Türk tarihine adlarını altın harflerle yazdıran iki önemli değer, BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın onur konuğu olarak katılacağı sempozyum da anılacak.

20’yi aşkın konuşmacının katılacağı sempozyum da Attila İlhan ve Oktay Sinanoğlu bütün yönleriyle ele alınacak.

BTP'den yapılan açıklamaya göre, programın kapanış konuşmasını Prof.Dr. Haydar Baş yapacak.

Anma programı 22 Ekim 2017 Pazar günü saat 14.00'te İstanbul Sefaköy'de bulunan RadissonSas Otel gerçekleştirilecek.