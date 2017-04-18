AVM’de korkutan yangın

Bağcılar Basın Ekspres yolu üzerinde bulunan büyük bir alışveriş merkezinin zemin katında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, içeride bulunan çalışanlar tahliye edildi. Alışveriş merkezinin içerisindeki mağazada sabah erken saatlerde yangın çıktı. Çıkan yangın, paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında saatin erken olması nedeniyle alışveriş merkezinde müşteri bulunmadığı öğrenilirken, mağazaları açmak üzere gelen çalışanlar ise tahliye edildi. Yangın çıkan mağazanın camlarını kıran itfaiye ekipleri, dumanı tahliye etmeye çalıştı.

‘Yangın elektrik kontağından çıktı’

Yangın ile ilgili bir açıklama yapan AVM Genel müdürü Hasan Necip Akol yangının saat 09.20 sıralarında elektrik kontağından çıktığını ve küçük çaplı olduğunu belirterek, “Hiçbir sorun yaşamadan tahliyelerimizi gerçekleştirdik" dedi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangının ardından duman tahliye çalışması yapıldı. Yapılan duman tahliyesinin ardından çalışanlar tekrar içeri alındı. Yangında, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. ERSAN İLTER / İSTANBUL