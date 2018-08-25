AVM’ler esnafa zarar veriyor

AVM sayılarının her geçen yıl arttığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde AVM sayısı 2005 yılında 106, 2010’da 263, 2011 yılında 278, 2012 yılında 334 derken bu yılsonuna kadar 400’den 410’a çıkması bekleniyor. Bu açılışların yüzde 80’i Ankara, İstanbul, İzmir gibi en kalabalık şehirlerimizde gerçekleşti.

AVM’lerde kullanılabilir alan 2009 yılında 5.7 milyon metrekare iken bugün bu rakam 12 milyona çıktı. Rakamların gösterdiği gibi AVM sayısı ile esnaf sayısı ters orantılı şekilde, esnafın hep aleyhine işliyor. İçerisinde esnafın da bulunması gerekirken yüksek kiralar ve esnafın yarışamayacağı markalar nedeniyle maalesef esnaf barınamıyor” şeklinde söyledi.

Görsel kirlilik haline gelen AVM’lerin açılışlarına ve konumlanmalarına bir düzenleme getirilmesi gerektiğini belirten Palandöken, “İçerisinde berberi, markaların kendi terzileri olan, marketlerinde her şeyin satılması, AVM çevresindeki esnafın müşterisini azaltıyor. Bu çok büyük bir haksız rekabet ortamıdır. Sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar haftanın her günü açık olması da bu durumun cabasıdır.

Esnaf vergisiyle, dar boğazıyla geçinmeye çalışırken bu ortamdan zarar görmesine göz yumulmamalıdır. Açılış ve kapanış saatleri ile konumlanacakları yerler öncesinde iyi araştırma yapılarak bir kural çerçevesine oturtulmalıdır” diye konuştu. A. SAFA TERZİ/İSTANBUL

