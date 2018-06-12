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AVM’lere ülke genelinde kural konulmalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, başkent’te faaliyet gösteren AVM’lere Ankara Valiliği tarafından tatil düzenlemesi yapılmasının ardından Antalya valiliğin’de aynı şekilde uygulama yapmasını olumlu buldu

12 Haziran 2018 Salı 18:18
AVM’lere ülke genelinde kural konulmalı

Başkent’te faaliyet gösteren AVM’lere Ankara Valiliği tarafından tatil düzenlemesi yapılmasının ardından Antalya valiliğin’de aynı şekilde uygulama yapmasını olumlu bulan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ankara Valiliği’nin Ramazan ve Kurban Bayramlarının 1’inci günü ile 1 Ocak tarihlerinde AVM’lerin kapalı olmasına ilişkin kararının ardından Antalya valiliğinin aynı yönde aldığı kararı takdirle karşılıyoruz.

Her iki ilin kararı diğer illere de örnek olmadır. Çünkü bu karar hem esnaf için hem de çalışanlar için sevindirici. AVM’lerin açılış-kapanışı ile ilgili alınan bu kararın ülke genelinde uygulanması 2 milyon esnafımızı ve çalışanları daha çok sevindirecektir. Bu karar ile Ankara ve Antalya’da AVM’lerin açılış ve kapanışı ile Bayramlarda ve yeni yılın ilk günü AVM’lere kural geliyor. Ancak ülke genelinde 404 AVM bulunuyor. Aynı düzenleme, tüm AVM’ler için uygulamaya geçmeli” dedi. COŞKUN ÇELEKOĞLU / İSTANBUL
 

Anahtar Kelimeler:
AVM
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