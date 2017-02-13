Avrupa'da haçlı ruhu hortluyor

Göçmenler dünyanın ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarına vize yasağı uygulaması ve Meksika sınırına duvar örmek istemesiyle birlikte tartışmalar yeniden alevlendi.

Trump’a karşı haklı tepkiler kısa süre içinde çığ gibi büyüdü. Ancak göçmenleri zor durumda bırakan tek ülkenin ABD olmadığını hatırlamakta fayda var. Avrupa’nın dört bir yanında onlarca göçmen karşıtı kararlar alınmaya devam ediyor.

Başta ABD ve Avrupa olmak üzere tüm dünyada göçmen karşıtlığıyla Müslüman karşıtlığı adeta birbiriyle yarışıyor. Aşırı sağın ve Müslüman göçmenlere yönelik saldırıların hızla yükseldiği Avrupa ülkelerinden Macaristan, aldığı bir kararla İslam ve Müslüman karşıtlığında sınır tanımadığını ortaya koydu. Ülkenin başkenti Budapeşte’ye iki saat uzaklıktaki Asotthalom isimli kasaba, kapılarını Müslümanlara tamamen kapattıklarını açıkladı.

'İslam'a karşı savaş'

Aldıkları kararı ‘İslam kültürüne karşı savaş’ olarak tanımlayan Asotthalom Belediye Başkanı Laszlo Toroczkai, “Kapılarımız sadece Batı Avrupa’dan gelenlere açık. Bu kişiler tıpkı bizim gibi İslam kültürünün yayılmasından rahatsız olan kişiler olacak. Bizim başlattığımız bu uygulamanın Avrupa’daki diğer kentlere de örnek olacağını ve başka yerlere de yayılacağını düşünüyorum. Eğer buraya Müslümanlar gelirlerse Hıristiyan topluma entegre olamayacaklar. Avrupa’nın Avrupalıya, Asya’nın Asyalıya, Afrika’nın Afrikalılara ait olduğunu düşünüyorum” şeklinde ırkçı kararlarını savundu. Sadece iki Müslüman’ın yaşadığı kasabaya başka Müslümanların girmesini engellemek için belediye tarafından finanse edilen kişiler, gece-gündüz sınır devriyesi atıyor.

Irkçılık AB'de yayılıyor

Öte yandan Irkçı gruplar Avrupa genelinde hızla taraftar topluyor. İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Chatham House tarafından 10 büyük Avrupa ülkesinde 10 binden fazla kişi üzerinde yapılan bir anket sonuçlara göre ankete katılanların yüzde 55’i ABD Başkanı Trump gibi Müslüman ülkelerden göçün tamamen durdurulmasından yana.

Bulgaristan ve birçok ülkede ‘gönüllüler’ sınırları geçmek isteyen göçmenlere saldırıyor. Birleşmiş Milletler Yunanistan’daki 60 bin sığınmacının ‘acınası’ halde yaşam mücadelesi verdiğini açıkladı. Sırbistan’daki 8 bin mülteci eksi 17’leri bulan soğuk havalarda derme çatma çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Mülteci kriziyle mücadele konusunda aciz kalan Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkeler, planlanan 160 bin mülteciden sadece 15 binini güvenli yerlere yerleştirebilmiş durumda. AB ülkeleri 2016’da 11 binden fazla sığınmacıyı ise sınır dışı etti.