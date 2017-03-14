Avrupa'da ırkçılık yükseliyor!

ORHAN DEDE /HABER-ANALİZ

Göçmen karşıtı radikal çıkışlarıyla dikkatleri çeken Donald Trump’ın sürpriz bir şekilde ABD’de başkanlık koltuğuna oturması, Avrupa’nın Trumplarına fazlasıyla cesaret vermiş durumda. Yeri geldiğinde demokrasi havarisi kesilen Avrupa’da ırkçılık tehlikeli bir hızda güç kazanıyor.

Bu durum hem Avrupa’yı hem de tüm dünyayı tehdit eder noktaya doğru hızla gidiyor. Hollanda, Danimarka, Avusturya, İsviçre, İsveç, Fransa, İtalya, Yunanistan, İngiltere ve Macaristan’da ırkçı politikacılar her geçen gün daha fazla taraftar topluyor. ABD’de Trump’ın elde ettiği başarıyla iktidara gelme hevesleri pik yapan, Avrupalı ırkçı politikacılar, seçimlerde bekledikleri oy oranlarına ulaşabilmek için sadece ülkelerini değil, tüm Avrupa’yı kutuplaştıracak söylemleri hiç çekinmeden seçim kampanyalarında kullanarak seçmenlerden oy istiyor.

ABD’de göçmenleri dışlayıcı, ırkçı söylemlerle iktidara gelen ve başkanlık koltuğunda attığı ilk imzalarla göçmenleri dışlayan kararlar alan Trump örneğinde olduğu gibi Avrupalı ırkçı politikacılar da iktidara gelirse göçmenler, Avrupa genelinde de ABD’de yaşananlara benzer, belki de onları bile aratacak yaptırımlarla yüz yüze kalabilecek. Önce ABD’de hayata geçen, yakın gelecekte de Avrupa’da hayata geçebilecek milyonlarca göçmeni dışlayan politikalar, küresel çatışma riskini de tırmandırıyor.

Irkçı politikacıların yönetiminde hızla içine kapanacak ve sınırlarına metrelerce yükseklikte duvarlar örerek göçmenleri dışarıda tutmaya çalışan Avrupa, aslında kendini o duvarların içine hapsediyor. Ve bu ırkçı politikalar hayata geçtikçe de asla daha güvenli bir Avrupa’dan söz edebilmek mümkün olamayacak.

Ortak payda İslam karşıtlığı!

Göçmenlerin büyük çoğunluğu Müslüman olduğu için ırkçı politikacılar İslâm karşıtlığını ana politika olarak belirlemiş durumda. Ülke ülke farklılıklar görülüyor olsa da Avrupa’daki ırkçı politikacıların, ‘göçmenlere kapıları kapatalım’ ve ‘Avrupa Birliği (AB) ve NATO’dan ayrılalım’ şeklinde iki temel söylem ortaya koydukları görülüyor.

Bu bağlamda İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı (Brexit) ırkçı politikacıların tezlerine daha güçlü bir dayanak sağlamış durumda. 2000’li yılların başından itibaren Avrupa’da hissedilmeye başlanan ırkçı, aşırı sağcı, göçmen karşıtı, İslamofobik, ayrılıkçı siyasetin etkisi son yıllarda Avrupa’da daha da yükseldi.

Bundan dolayıdır ki; 2016 yılında Avrupa’da İslamofik ve göçmen karşıtı 2 binden fazla saldırı yaşandı. İşte ülke ülke Avrupa’da yükselen ırkçı politikacılar:

Hollanda başı çekiyor

Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı eden, gösteri hakkını kullanmak isteyen Türklere karşı polisin orantısız şiddet uyguladığı Hollanda, ırkçı söylem kullanan politikacılara sahip olmakta başı çekiyor.

Bugün parlamento seçimleri için sandık başına giden Hollanda’da Fin Partisi geçen seçimlerde yüzde 17 oy alarak koalisyon ortağı oldu. NATO ve AB’ye karşı. Göçmen karşıtı politika izliyor. Son seçimlerde yüzde 14 oy alan Özgürlükler Partisi (PVV) ise muhalefette bulunuyor. “Hollanda’yı İslam’dan arındıracağız” diyen Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, AB üyeliğini tartışmaya açacağını söylüyor.

Ülkedeki cami ve İslam okullarını kapatacağını söyleyen Wilders, Türkiye’nin, NATO’dan çıkarılmasını istiyor. PVV, 2006'daki genel seçimde yüzde 5.9, 2012'deki son genel seçimde ise yüzde 10.1 oy alarak mecliste 15 milletvekiliyle temsil hakkı kazanmıştı.

Danimarka geri kalmadı

Danimarka Halk Partisi, son seçimlerde yüzde 21 oyla iktidar ortağı oldu. Daha önce Hz. Muhammed ve Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakaretlerle gündeme gelen ülkede 2011'deki seçimde yüzde 12.3 oy alan Danimarka Halk Partisi, 2015'te yüzde 21.2 alarak ülkenin ikinci büyük partisi konumuna geldi.

Parti, Türkiye’nin AB üyeliğine ve AB’nin Danimarka’daki egemenliğine karşı çıkıyor. Para birliğinden çıkmayı planlıyor. Göçmenlerin ülkeye girişini yasaklamayı savunuyor.

İsveç ve Avusturya’da ırkçılar yükseliyor!

Son seçimde yüzde 13 oy alan İsveç Demokratları Partisi muhalefette bulunuyor. AB’ye karşı olan parti, AB ve İsveç’in göçmen politikasını eleştiriyor.

“Müslümanlar, bugünün Nazileridir” diyen Jimmie Akesson'un liderliğini yaptığı İsveç Demokratları Partisi 2014'daki son genel seçimlerde 29 sandalye kazanarak ülkenin üçüncü büyük partisi oldu. Avusturya’da ise son seçimlerde yüzde 35 oy oranı ile Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) lideri Norbert Hofer, “Mültecilere karşı silahlanın” çağrısı yaptı.

‘AB’de Türkiye varsa biz yokuz’ diyen Norbert Hofer, 2016 cumhurbaşkanlığını kıl payı (yüzde 0.6 oranla) kaybetti. FPÖ, 2008 genel seçiminde yüzde 17.5 olan oy oranını 2013'te yüzde 20.6'ya çıkardı. Parti şu anda ülkedeki üçüncü parti konumunda bulunuyor.

Almanya’da İslam düşmanlığı

Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi Almanya'da ırkçı politikacıların yükselişi, Alman hükümetinin yaklaşık 1 milyon sığınmacıyı kabul etme kararıyla hızlandı. “İslam, Almanya’nın bir parçası değil” sloganını seslendiren muhalefetteki Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) lideri Frauke Petry de Avusturyalı meslektaşı Hofer gibi mülteci krizini çözmek için gerekirse silaha başvurulması gerektiğini savunuyor.

AB ve NATO üyeliğini eleştiren AfD, geçen yıl Almanya’daki minarelerin yıkılmasını ve Müslüman kadınların burka kullanmasını yasaklamayı talep etmişti. AfD, 2013 genel seçiminde yüzde 4.7 oy almıştı. Eylülde yapılacak genel seçim öncesinde yapılan son anketler ise AfD'nin yüzde 8 civarında oy alarak üçüncü parti konumuna geleceği tahminini ortaya koyuyor.

İsviçre ve İtalya’da da durum farklı değil

İsviçre’de Halk Partisi, seçimlerde yüzde 30 oy alarak Hükümet Konseyi’nde bulunuyor. AB ve NATO’ya karşı olan Halk Partisi, 2009 yılında İsviçre’de minare yapılmasını engellemek için bir halkoylaması yapılmasına öncülük etmişti.

İtalya'da ise göçmen karşıtı ırkçı söylemlerle öne çıkan Kuzey Birliği Partisi ile Beş Yıldız Hareketi güçleniyor. 2013'teki son genel seçimde yüzde 25 oy alarak ikinci parti konumuna yükselen Beppe Grillo liderliğindeki Beş Yıldız Hareketi, küreselleşme ve para birliğine karşı çıkıyor. 2013 seçimlerinde yüzde 4.1 oy alan Kuzey Birliği Partisi lideri Matteo Salvini ise İtalya'da federal bir sistem kurulmasını ve kuzeydeki bölgelere özerklik verilmesini talep ediyor.

Fransa’yı ırkçılar teslim alabilir

Göçmenlerin sulara atılmasını isteyen Fransa Ulusal Cephe Partisi (FN) lideri 48 yaşındaki Marine Le Pen, son seçimlerde yüzde 28 oy aldı. Hâlihazırda muhalefette.

Le Pen NATO ve AB’den ayrılmayı savunuyor. Fransa'da 23 Nisan ve 7 Mayıs'ta iki turlu yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki anketlerde Marine Le Pen'in ilk turu önde bitirecek desteğe sahip olduğu görülüyor.

Son anketlere göre, Le Pen'in oy oranını yüzde 27'ye çıkararak ilk turu birinci bitireceği ve ikinci tura kalacağı tahmin ediliyor. Le Pen'in partisi FN, 2015 yerel seçimlerde de yüzde 27.7 oy almıştı.

Yunanistan ve Macaristan da aynı yolda

Komşu Yunanistan'da 2000 yılından sonra ırkçı politikacılar hızlı şekilde güçlendi. Özellikle 2008'deki ekonomik kriz sonrası ırkçı Altın Şafak partisinin yükselişi göze çarptı. Göçmenlere yönelik şiddet eylemleriyle tanınan Altın Şafak Partisi, 2012 ve 2015'te yapılan genel seçimlerde yüzde 7 civarında oy alarak mecliste temsil hakkı kazandı. Mecliste üçüncü parti konumunda olan Altın Şafak, ırkçı ve İslam karşıtı söylemlerinin yanı sıra AB'ye de karşı çıkıyor.

Macaristan’daki Jobbik adlı ırkçı hareketin üyeleri ise tek tip üniformalar giyerek mitinglerde İslâm karşıtı söylemler kullanıyor. NATO’ya karşı olan ve “Macaristan, Macarlara aittir” sloganını seslendiren Daha İyi Bir Macaristan Hareketi (Jobbik) son seçimlerde yüzde 21 gibi yüksek bir oranda oy aldı.

İngiltere açık ara önde!

En az göçmeni kabul eden ülkelerden biri olan İngiltere’de 23 Haziran’da ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkma kararının alındığı halkoylamasından sonra göçmenleri hedef alan nefret suçları rekor seviyeye ulaşmış durumda.

Temmuz ve Eylül ayları arasında kayıtlara geçen nefret suçu 2015’te 10 bin 793 iken bu sayı 2016’da 14 bin 295’e yükseldi. Avrupa Birliği (AB) ve göçmen karşıtı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) liderliğini Paul Nuttall yapıyor.

UKIP, Brexit için aktif kampanya yürütmüştü. Ülkede 2015’te yapılan seçimlerde de oyunu en çok artıran partilerden biri de UKIP olmuştu.