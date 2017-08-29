Avrupa ile gerilimin Türkiye'ye zararı...

Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerilim, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri de etkiliyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden ‘büyük adımlarla' uzaklaşmakta olduğunu söyledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB büyükelçilerinin yıllık toplantısında konuşan Juncker, "Türkiye Avrupa'dan büyük adımlarla uzaklaşıyor" ifadelerini kullandı. Juncker, Türkiye'nin AB'ye katılma çabalarını resmi olarak sona erdirmenin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına bağlı olduğunu söyledi.

Öte yandan Alman Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin Almanya'ya yönelik tavrının ekonomik ilişkilerde sonuçsuz kalmayacağını söyledi. Sözcü Seibert, Berlin'de düzenlediği olağan basın toplantısında Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Seibert, "Türk hükümetinin siyaseti ve örneğin Alman vatandaşlarına yönelik tutum karşısında, Türkiye politikamızı yeniden şekillendirmemiz gerektiği konusunda Federal Hükümet olarak hemfikiriz” dedi.

Seibert, bu durumun ekonomik iş birliğine etkileri olması gerektiği konusunda da aynı görüşün paylaşıldığını ifade etti. Seibert, hukuk açısından güvensiz bir ortamın yeni yatırımlar için uygun olmayacağını belirtti.

Bu nedenle de Alman projeleri ve verilen devlet desteğinin incelendiğini kaydeden Seibert, bunlar arasında Hermes kredi garantisine ilişkin ön koşulların da bulunduğunu dile getirdi. Ancak Seibert, bu konuya ilişkin olarak ilgili bakanlıklar arasındaki görüşmelerin sürdüğüne işaret etti. Hermes kredi garantisi, Türkiye'ye yapılan ihracat ve yatırımlara veriliyor.

Avrupa ile gerilimin zararı 20 milyar euroyu bulabilir

Bu arada AB ve Almanya ile girilen çatışma politikalarının Türkiye’ye direkt maliyetinin 8 ile 13 milyar Euro arasında olacağı açıklandı. Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, son aylarda Almanya’nın Türkiye’ye yönelik politikası ve bir sürü yaptırım kararı alınmasının, turizmden, Alman yatırımlarının azaltılması, Hermes kredi garantisinden gümrük birliğine ve savunma sanayine yönelik yaptırımları, turizm başta olmak üzere 2017 yılında Türkiye'ye 8 ile 13 milyar Euro’luk bir maliyet getireceğini açıkladı.

Faruk Şen, "Maliyet hesaplarının daha detaylı yapılması sonucunda bu sayı daha net ortaya çıkacak. AB’nin yaptırımları da katılırsa bu sayı 20 milyar Euro’ya çıkabilir.

Almanya ile olan ilişkilerdeki bu maliyetin dışında AB’nin Türkiye için öngörülen 2019’a kadar ödemesi gereken 4.4 milyar Euro’luk parayı ödememe kararı alması, göçmenler konusunda Türkiye’ye verilecek paraları dondurma istemi ve Avrupa Yatırım Bankasının Türkiye’de belirli belediyelere ucuz kredi vermeme politikası bu maliyetleri daha artırıyor.

Buna göre 2017 yılı sonunda kötümser bir tahminle bunların maliyeti 20 milyar Euro sınırına yaklaşır. Avrupa Birliği ve Almanya Türkiye’ye karşı bu parasal etkileme politikasından tabii Almanya ve AB de zararlı çıkacak. Türkler kendi ülkelerine yapılan bu girişimleri kolay kolay unutmayacaklar" dedi.