Avrupa ile Türkiye arasında gerilim artıyor

Türkiye ile Almanya arasında yükselen tansiyon düşecek gibi görünmüyor. Her hafta yapılan karşılıklı sert açıklamalar ve atılan adımlar Türk-Alman ilişkilerini tarihte eşi benzeri görülmemiş derin bir krize sokmuş durumda.

Almanya cephesinde bu derin krizle nasıl baş edileceği konusunda belirsizlik hakim. Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in temsil ettiği sosyal demokratlar, kısmen de Yeşiller, Türkiye'ye karşı sert adımların atılmasını, yaptırımların uygulanmasını istiyorlar.

Ancak Alman dış politikası duygusal tepkiler üzerinden yürümüyor. Bir adım atmadan önce her şeyi en ince ayrıntısına kadar irdeleyen Alman politkacılar hesaplarını genellikle en kötü ihtimale göre yapıyor. Bu bağlamda Almanya Başbakanı Merkel’in, başta silah ambargosu olmak üzere birçok konuda gelen sert yaptırım çağrıları karşısındaki soğuk kanlı tutumu, Almanya'nın duygusal tepki vermeyeceğinini işareti.

24 Eylül'de Almanya'da seçim var. Türkiye'ye karşı tek başına hareket etmesi durumunda siyaseten büyük bir bedel ödemek zorunda kalabileceğinin farkında olan Merkel, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletleri ortak hareket etmek için iknaya çalışıyor.

Bu minvalde yeni bir açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik müzakerelerinin askıya alınabileceğini söyledi.

Oy çokluğu yeterli

Alman medyasına konuşan Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tam üyelik sürecine ilişkin tartışmaları değerlendirdi. Türkiye ile müzakerelerin sonlandırılabilmesi için 28 üye ülkenin oybirliğiyle karar alması gerektiğini ancak bazı ülkelerin buna karşı çıktığını dile getiren Merkel, müzakerelerin askıya alınmasının ise oy çokluğuyla mümkün olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı, "Müzakerelerin oy çokluğu kararıyla askıya alınması seçeneği de bulunuyor; tüm seçenekleri değerlendirmemiz gerekiyor" dedi. Merkel, "Benim için önemli olan AB ülkelerinin kamuoyu önünde kavgaya tutuşmaması; ortak bir yol bulmalıyız" diye konuştu.

Türkiye'ye eleştirilerini yineleyen Merkel, "Türkiye hızlı bir şekilde hukuk devleti ölçülerinden uzaklaşıyor" diyerek, bir dizi Alman vatandaşının Türkiye'de tutuklu olması nedeniyle Türkiye ile olan ekonomik işbirliğinin daha da geri çekilmeye devam edilmek zorunda olunduğunu ve projelerin incelemeye alınacağını kaydetti.

Mali yardımlar da kesilebilir

AB'ye aday bir ülkenin tam üyelik müzakerelerinin askıya alınması için 28 üyeden AB içindeki vatandaşların yüzde 65'ini temsil eden 16'sının oyuna ihtiyaç duyuluyor.

Söz konusu seçeneğin devreye koyulup, müzakerelerin askıya alınması durumunda Türkiye'ye üyelik öncesi yapılan mali yardımların kesilmesi söz konusu olabilecek.

Anketler ne diyor?

Almanya’da genel seçimlere bir hafta kala Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oy oranı anketlere göre yüzde 20’ye geriledi. Bu oran

SPD'nin ocak ayından beri gördüğü en düşük oy oranı. Aynı ankette ırkçı Almanya için Alternatif partisi de oy oranını 1 puan artırarak yüzde 12'ye çıkartmış durumda.

Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokratların oy oranı ise yüzde 37.

Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oy oranı yüzde 9.5, Sol Parti’nin oy oranı yüzde 9, Yeşiller Partisi’nin oy oranı ise yüzde 7.5 olarak ölçüldü.

Bu sonuçlara göre Almanya'da iki partili koalisyonu sadece CDU ile SPD kurabiliyor. Aritmetik olarak CDU, FDP ve Yeşiller'in bir araya gelerek bir koalisyon kurması da mümkün gözüküyor.