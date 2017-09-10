Yazarlar GÜNDEM EKONOMİ YAŞAM DÜNYADAN TOPLUM SAĞLIK BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR DİN
BİST
108452
ALTIN
147.783
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5023
EURO
4.1028

Avrupa'nın göbeğinde köprü altında yaşıyorlar

İtalya’nın, Akdeniz kıyısındaki Fransa sınırı öncesindeki son yerleşim yeri Ventimiglia kasabası, Avrupa’ya açılmak isteyen ancak Fransa’nın sınırı kontrollerinde geçmesine izin vermediği göçmenlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor

10 Eylül 2017 Pazar 19:44
10 Okunma
Avrupa'nın göbeğinde köprü altında yaşıyorlar

Fransa'ya geçmek isteyen, çoğunluğu Sudan, Afrika ve Yemenlilerden oluşan göçmenler Ventimiglia kasabasındaki köprü altlarında kalıyor ve Roya Nehri'nde yıkanıyorlar.

Son Güncelleme: 10.09.2017 19:46
Anahtar Kelimeler:
Avrupanın Göbeğinde Köprü Altında Yaşıyorlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Donanmadaki darbeciler hakim karşısında
Donanmadaki darbeciler hakim karşısında
Rusya, Türk gemicilere ceza yağdırmış
Rusya, Türk gemicilere ceza yağdırmış
ABD'nin çürük predatorlerinden kurtulduk
ABD'nin çürük predatorlerinden kurtulduk
Yıldırım'dan birlik vurgusu
Yıldırım'dan birlik vurgusu
ODTÜ'nün altı oyuluyor
ODTÜ'nün altı oyuluyor

banner100

Yazarlar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim