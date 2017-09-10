Fransa'ya geçmek isteyen, çoğunluğu Sudan, Afrika ve Yemenlilerden oluşan göçmenler Ventimiglia kasabasındaki köprü altlarında kalıyor ve Roya Nehri'nde yıkanıyorlar.
Avrupa'nın göbeğinde köprü altında yaşıyorlar
İtalya’nın, Akdeniz kıyısındaki Fransa sınırı öncesindeki son yerleşim yeri Ventimiglia kasabası, Avrupa’ya açılmak isteyen ancak Fransa’nın sınırı kontrollerinde geçmesine izin vermediği göçmenlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor
10 Eylül 2017 Pazar 19:44
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Son Güncelleme: 10.09.2017 19:46