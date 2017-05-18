Avrupa siyaseti için çalkantılı yıl Avrupa genelinde hem planlanmış hem de erkene alınan seçimler, bazı ülkelerde seçim yapıldığı halde hükümetin kurulamaması ve Balkan ülkelerinde siyasi gerginliğin artması, 2017 yılının Avrupa siyaseti açısından zor bir yıl olacağına işaret ediyor

18 Mayıs 2017 Perşembe 19:07 Bu haber kez okundu.