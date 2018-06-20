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Avrupa'ya sığınan Türklerin sayısı arttı

Mülteci sorunuyla baş etmeye çalışan Avrupa Birliği ülkelerine iltica başvuruları 2017'de önceki yıla göre büyük oranda geriledi. İltica başvurularındaki ciddi düşüşe rağmen Türkiye'den AB'ye yapılan iltica başvurularında yüzde 42 artış yaşanması dikkat çekiyor. 2016'da 11 bin 670 olan bu sayı, 2017'de 16 bin 640'a tırmandı

20 Haziran 2018 Çarşamba 16:32
Avrupa'ya sığınan Türklerin sayısı arttı

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği ülkelerine iltica başvuruları 2017 yılında yüzde 44 oranında düştü. Avrupa Mülteci Destek Ofisi tarafından yayınlanan yıllık rapora göre 2017'de AB ülkeleri toplam 728 bin 470 uluslararası mültecilik başvurusu aldı. 2016 yılındaki başvuru sayısı 1.3 milyon olmuştu. AB ülkelerinin aldığı iltica başvurularındaki ciddi düşüşe rağmen Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden iltica başvurularındaki artış dikkat çekti. Türkiye'den Avrupa ülkelerine sığınanların sayısı yüzde 42 oranında arttı. En yoğun başvuru alan AB ülkesi 222 bin 560 başvuru yine Almanya olurken bu rakam 2016'da 745 bin 155 başvuru idi. Almanya'yı 128 bin 850 başvuru ile İtalya, 99 bin 330 başvuru ile d Fransa takip etti. Akdeniz'de yoğun göç dalgasının vurduğu komşu ülke Yunanistan ise 58 bin 650 başvuru sayısı ile dördüncü durumda. Raporda 'AB+' olarak belirtilen 28 AB üyesi artı Avrupa kıtası ve yakın çevresinde yer alan İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn gibi toplam 32 ülkelik bölge kategorisi şeklinde bakıldığında 2017'de bu ülkelere en çok başvuru 108 bin 20 ile Suriye'den geldi. 

Türkiye'den başvurular 1.5 kat arttı

Genel tabloda düşüş yaşanırken AB+ kategorisinde Türkiye'den yapılan başvurularda 2016'ya kıyasla 1.5 katına yakın bir artış görülüyor. 2016'da 11 bin 670 olan bu sayı 2017'de 16 bin 640 olarak kayda geçti. Türkiye ile birlikte artış gösteren başvurularında artış yaşanan ülkeler arasında Bangladeş, Venezuela, Mali, Senegal gibi ülkeler bulunuyor. 2018'in ilk çeyrek verileri de 2017'nin ilk çeyreğine kıyasla AB ülkeleri genelinde ilk kez yüzde 25 oranında bir düşüşe işaret ediyor.

Ocak ve Nisan ayları arasında aylık ortalama 50 binin altına düşen başvuruların şimdiye kadar yüzde 37'sinin AB ülkelerince olumlu sonuçlandırıldığı kaydediliyor. 2018 başvuruları ilk çeyrek başvuruları en çok Suriye, Irak, Afganistan, Nijerya ve Pakistan'dan geliyor ve sırasıyla Almanya, Fransa, İtalya, Yunanistan ve İspanya'ya yapılıyor.

Anahtar Kelimeler:
SığınmacıAvrupaTürk
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