Avrupa yaz saatine geçti

Bakanlar Kurulu'nun aldığı, 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, 30 Ekim'den itibaren, saatlerin 1 saat geri alınmasına son verilerek, yaz saati kalıcı hale getirilmişti. Böylece 1973'ten bu yana her yıl, Mart'ta 1 saat ileri alınan saatlerin, Ekim'de bir saat geri alınması uygulamasına son verilmiş zaman GMT+3 diliminde sabitlemiş olmuştu. Uygulama ile Türkiye'nin Ortadoğu ve bazı Afrika ülkeleriyle saat farkı ortadan kalkmış, Avrupa ülkeleriyle saat farkı 1 saatten 2 saate, İngiltere ile de 2 saatten, 3 saate çıkmıştı.

Kış saati uygulamasının kafaları karıştırmasıyla beraber "saatler ileri mi alınacak yoksa geri mi alınacak, şuan Türkiye'de saat kaçı gösteriyor, saatler ileri mi alındı " gibi sorular sorulmaya başlandı. Avrupa dün gece yarısı yaz saatine geçti ve saatler bir saat ileri alındı. Türkiye'nin Avrupa'yla arasındaki saat farkı da kalkmış oldu. Saatin otomatik ağ üzerinden ayarlandığı pek çok elektronik cihaz saatleri otomatik olarak ileri aldı. Birçok insanın durumdan haberdar olmaması kafa karışıklığına yol açtı. Ülkemizde kış saati uygulamasının kalkması pek çok şikayete neden olmuş ve Avrupa ile saat farkı açılmıştı.

Türkiye’de 2016'da saatler sabitlendi

Yaz saati uygulamasına ilişkin karar, geçtiğimiz yıl Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 6 Eylül 2016 tarihli ve 24005 sayılı yazısı üzerine, Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun'un 2. maddesine ilişkin değişikliği içeriyor. Buna göre, Bakanlar Kurulu Kararı'nda şu ifadelere yer verildi:

"Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin düzenlenmesi hakkındaki, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan '30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması' ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır." HABER MERKEZİ