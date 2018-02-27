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Avrupa’da sarı alarm

Kar ve soğuk hava tüm Avrupa’yı esir aldı. Kıta genelinde etkili olan yoğun kar ve buzlanma sebebiyle birçok bölgede okullar tatil edilirken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı ülkelerde ‘sarı alarm’ ilan edildi

27 Şubat 2018 Salı 18:54
Avrupa’da sarı alarm

Avrupa genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve don, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İngiltere’nin güneyindeki bazı bölgelerde okullar tatil edildi. Ada genelinde etkili olan "Doğu canavarı" adlı aşırı soğuk hava dalgası, kara ve demiryolu ulaşımında da aksamalara sebep oldu.

İngiliz polisi, bazı karayollarında zincirleme kazalar yaşandığını belirtirken, sürücülerin gerekli olmadığı takdirde yollara çıkmaması çağrısında bulundu. Demiryollarında ise yüzlerce sefer iptal edildi. Meteoroloji uzmanları, Birleşik Krallık'ta son 27 yılın en soğuk havasının önümüzdeki günlerde yaşanacağını vurguladı. 

Bulgaristan
Yoğun kar yağışı Bulgaristan'da da etkili oldu. Dobriç, Silistre ve Rusçuk kentleri ve civar bölgelerde ulaşımda sorunlar yaşandı. Rusçuk kentinde okullarda tatil edildi. Kuzey Bulgaristan’da 8 bin kişinin geçici olarak elektriksiz kaldığı duyuruldu. Bulgar meteoroloji uzmanları, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini kaydetti.

İtalya
İtalya'da etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle bazı şehirlerde okullar tatil edildi. Lazio'nun kuzeyindeki Toskana bölgesinde kar yağışı ve şiddetli rüzgar sebebiyle "sarı alarm" ilan edildi. Başkent Roma'da kar kalınlığı yaklaşık 4 santimetreye ulaştı. 2012'den bu yana ilk kez kar yağan Roma'da demiryolu ulaşımı ciddi şekilde yavaşlarken, çevre bölgelerden merkeze ulaşım da olumsuz etkilendi. Kar yağışı, Fiumicino Leonardo da Vinci Havalimanı'nda da sorunlara yol açtı. 

Macaristan'da ise önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının eksi 20 dereceyi bulması bekleniyor. Balkan ülkesi Hırvatistan'da önceki gün etkili olmaya başlayan soğuk hava dalgası önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmeye devam edecek. Hırvatistan genelinde etkili olan kar ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle Sağlık Kurumu yetkilileri halka zorunlu kalmadıkça sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu. Bir diğer Balkan ülkesi Bosna Hersek'te de soğuk hava dalgası önümüzdeki günlerde etkisini göstermeye devam edecek. Başkent Saraybosna'da hava sıcaklığı eksi 11 dereceye düşerken, ülke genelindeki bazı kantonlarda okullar tatil edildi.

Belçika
Sibirya soğukları Belçika genelini de etkisi altına aldı. Bazı yerlerde eksi 10 dereceyi bulan soğuklar, kara ve hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Aşırı buzlanma nedeniyle Brüksel Uluslararası Havalimanı'nda bazı seferler ertelendi. Soğukla mücadele için ülke genelinde "sarı alarm" verildi.
AA

Anahtar Kelimeler:
AvrupaSarı AlarmKarSoğukYağışEsir
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