Avustralya burkayı yasaklamayacak

Burka tartışması Avustralya Senatosu’na uzandı. Göçmen karşıtı tavrıyla bilinen Tek Millet (One Nation) Partisi lideri Pauline Hanson'un Senato salonuna burka ile gelmesi tartışmaları alevlendirdi. Senatör Hanson vücudu yüz dahil olmak üzere tümüyle örten burkanın giyilmesinin ülkede yasaklanması gerektiğini savunuyor: “Avustralya halkı adına söylemek istediğim, Avustralyalıların büyük bir çoğunluğu burkanın yasaklandığını görmek istiyor” ifadelerini kullanan Hanson’a ilk cevap Avustralya Adalet Bakanı George Brandis’ten geldi: “Hayır Senatör Hanson hayır, burkayı yasaklamayacağız. Avustralya’da yaklaşık yarım milyon Müslüman yaşıyor. Onların büyük bölümü de yasalara saygılı gayet iyi Avustralyalılar. Onları alay konusu yapacak, yalnızlaştırıp uçlara itecek, dini kıyafetleriyle dalga geçecek değiliz. Sizi yaptığınız bu dehşet şeyi bir kez daha düşünmeye davet ediyorum.” Adalet Bakanı Brandis’in bu sözleri İşçi Partisi ve Yeşiller’in de aralarında olduğu farklı partilerden senatörlerin alkışını aldı. Birçok senato üyesi tarafından da ayakta alkışlandı.

HABER MERKEZİ