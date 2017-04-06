Avustralya'dan Türkiye uyarısı

Yeni Zelanda ve Avustralya ayrıca Ankara ve İstanbul'a seyahat edecek vatandaşlarına da terör tehdidi nedeniyle bu kararlarını gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Avustralya ve Yeni Zelandalıların 1915'te Gelibolu'daki ilk büyük çarpışmalarının yaşandığı 25 Nisan'daki Anzak Anma Günü'ne her yıl yüzlerce Avustralyalı ve Yeni Zelandalı geliyor.

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop yaptığı yazılı açıklamada "Avustralya hükümeti teröristlerin Gelibolu'daki Anzak Anma Günü'nü hedef alabileceği istihbaratını aldı" dedi. Bishop, Türk yetkililerin istihbarat hakkında bilgisi olduğunu ve anma sırasında yüksek güvenlik önlemleri alındığını belirtti.

Avustralya Gazi İşleri Bakanı Dan Tehan da Anzak Anma Günü hakkındaki istihbaratın içeriğinde spesifik bir saldırı planı olmadığını vurguladı.

Tehan, "Bu sadece teröristlerin anmalara saldırı yapmayı deneyebileceği hakkında. Şu aşamada elimizdekiler bunlar" dedi. Tehan sözlerini "Türk yetkililer bunu çok ciddiye alıyor. Gelibolu'daki anma Avustralya için olduğu kadar Türk yetkililer ve Türk halkı için de önem taşıyor" diye sürdürdü.

Avustralya ayrıca Türkiye hakkındaki seyahat uyarısını yeniledi ancak ziyaretçilerin yüksek derecede temkinli olması ve Ankara ile İstanbul'u ziyaret etme ihtiyaçlarını yeniden gözden geçirmeleri tavsiyesi uyarıda yer almayı sürdürdü.

HABER MERKEZİ