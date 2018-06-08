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Avusturya'dan küstah karar

Avusturya'daki ırkçı hükümet, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 60'a yakın imamı ve ailelerini sınır dışı etme ve 7 camiyi kapatma kararı aldı

08 Haziran 2018 Cuma 15:24
Avusturya'dan küstah karar

SELİM AYANOĞLU/DETAY HABER

Avusturya'da aşırı sağcı hükümet, sözde "Siyasal İslam’la mücadele kapsamında” 60'a yakın Türk imamı ve ailelerini sınır dışı etme ve 7 camiyi kapatma kararı aldı. İçişleri Bakanı Herbert Kickl, kararla birlikte 150'ye yakın kişinin Avusturya'daki oturma iznini kaybedebileceğini söyledi. Açıklamayı yapan Başbakan Sebastian Kurz, kararın başkent Viyana'da ağırlıkla Türk cemaatin gittiği bir camide asker kamuflajlı öğrencilerin sergilediği 'Çanakkale Şehitlerini Anma' oyunu nedeniyle alındığını açıkladı.

Avusturya'da yayınlanan Falter dergisi söz konusu fotoğraflara yer vermişti. Fotoğraflarda çocukların üzerleri Türk bayraklarıyla örtülü şekilde yerde yattıkları görülüyordu. Cami, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği'ne (ATIB) bağlıydı.

ATIB, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Söz konusu fotoğraflar ATIB'ın erişime kapatılan Facebook sayfasında da paylaşılmıştı. Viyana'daki camide çekilen fotoğraflar Avusturya basınında geniş yer bulmuş, iktidardaki muhafazakâr parti görüntülere tepki göstermişti. 

Yurtdışından maaş almak yasak!

İçişleri Bakanı Herber Kickl de 2015'te çıkartılan 'İslam Yasası'nın Avusturya'da görev yapan imamların yurt dışından maaş almalarını yasakladığını, yurt dışından imamlara yönelik finansmanın yasa dışı olduğunu, bu durumun göçmen yasasıyla uyuşmadığını belirterek, yurt dışından maaş alan imamların oturum izinlerinin iptal edileceğini, oturum vizesini uzatmak için başvuruda bulunmuş kişilerin başvurularının reddedileceğini söyledi. Oturum izinlerini uzatma başvurusunda bulunmuş 11 imamın 2'sinin vizelerinin iptal edildiğini belirten Kickl, geri kalan 9 imama ilişkin sürecin sürdüğünü söyledi.

Kalın'dan Twitter'dan cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise bu kararının 'ülkedeki İslam karşıtı, ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biri olduğunu' belirterek Avusturya hükümetini eleştirdi. Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Avusturya'nın sudan bahanelerle 7 camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesi, bu ülkedeki İslam karşıtı ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir. Amaç, Müslüman toplulukları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmektir. Avusturya hükümetinin ideolojik tutumu evrensel hukuk normlarına, toplumsal uyum politikalarına, azınlık hukukuna ve bir arada yaşama ahlakına aykırıdır. İslam karşıtlığının ve ırkçılığın bu şekilde normalleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kesin olarak reddedilmelidir" yazdı. 

ATIB'ın 65 camisi var

ATIB, Avusturya genelinde 100 bin üzerinde fazla üyesi ve 65 camisi olan resmi bir dernek. Bir anaokulu da işletiyor ve Avusturya devletinden dini ödenek alıyor.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, daha önce camide sergilenen bu oyun için "Bu yaşananların Avusturya'da yeri yok. Hükümet olarak bu tür konulara bundan böyle sıfır tolerans göstereceğiz. Tüm gücümüzle bu olumsuz gelişmelerle mücadele edeceğiz" şeklinde konuşmuştu.
 

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Avusturya
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