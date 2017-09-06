Ayçiçeği üreticisi enflasyona ezildi

Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin ülke ihtiyacının ancak üçte birini karşıladığını söyleyen Orhan Sarıbal, "Yağlık ayçiçeği bitkisel yağlar tüketiminde yüzde 75-80 civarında payı ile ülkemizin en önemli yağlık tohumudur. Bu yıl yağlık ayçiçeği rekoltesinin 1.4 milyon tonun üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ancak bu üretim seviyesi ihtiyacın ancak üçte birini karşılamaktadır" dedi.



Sarıbal şöyle konuştu: "Yağ bitkilerinde uzun yıllardan beri dışa bağımlı olan Türkiye, AKP’li yıllarda uygulanan yanlış politikalar nedeniyle ithalat kıskacından kurtulamamaktadır. Desteklerin düşük buna karşılık girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle üretim değil, ithalat daha cazip hale gelmektedir. 2016 yılı Ağustos ayında litresi 3.65 lira olan mazotun fiyatı günümüzde 4.55 lira civarındadır.



Yani mazot fiyatı son bir yılda yüzde 25 oranında artmıştır. Öte yandan son bir yılda gübre fiyatlarındaki artış yüzde 30’u geçmiştir. Trakyabirlik yağlık ayçiçeğine uygulanacak ön alım fiyatını yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği için 1.823 TL/Ton olarak belirledi. Geçen yıl alım fiyatı 1.675 TL/Ton olarak açıklanmıştı.



Bu yüzde 8.8’lik bir artış anlamına geliyor. Buna karşılık son bir yıllık enflasyon oranı (TÜFE) yüzde 9.8’i buldu. Oysa Trakya’daki ziraat odalarının tespitlerine göre ayçiçeğinde maliyet ton başına 2 bin lirayı buluyor. Bu rakamlar ayçiçeği üreticisinin ne kadar mağdur edildiğini açıkça ortaya koymaktadır." YENİ MESAJ/ANKARA