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Aygır Gölü istila altında

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, Aygır Gölü’nü zebra midyelerin istila ettiğini belirterek, "Bu midyelerin, hayat döngüsü boyunca 1 milyon üreme kabiliyeti var. Bu yüzden ekosistemi bozuyorlar" dedi

08 Mart 2018 Perşembe 17:45
Aygır Gölü istila altında

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, Aygır Gölü’nü istila eden zebra midyenin hayat döngüsü boyunca 1 milyon adet gibi devasa bir rakamda üreme kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, Bitlis’in Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan Aygır Gölü’nde yaptığı incelemeler sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Akkuş, şu anda Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan Aygır Gölü'nde olduklarını söyledi. Akarsular ve göllerin önemli sucul ekosistemler olup her birinin kendi içerisinde dinamik bir dengeye sahip olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “Dışarıda bu bölgelere girecek olan yabancı türler invasil, işgalci olarak ifade ettiğimiz türler bu ekosistemlerdeki besin zincirini bozmakta. Bu ekosistemde yaşayan farklı canlıların habitatına ya da besinine ortak olmakta ve buradaki ekolojik dengeyi bozmaktadır. Ülkemizde bunun çök kötü örneklerine şahidiz. Eğridir Gölü bunun en bilinen örneklerindendir. Buradaki ekosistemi bu ortama giren yabancı türler tamamen altüst etmektedirler” dedi. Zebra midyelerin gölün hemen hemen her tarafına yayıldığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, "Bu saatten sonra tek yapacağımız zebra midyeleri başka alana taşımamak" şeklinde konuştu.

İHA

Son Güncelleme: 08.03.2018 17:59
Anahtar Kelimeler:
VanZebra MidyeAygır Gölü
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