Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103200
ALTIN
196.858
DOLAR
4.7083
STERLİN
6.2618
EURO
5.4926

Ayvalık'ta balıkçı teknesi battı

Bir balıkçı teknesinin fırtına nedeniyle batması sonucu bir kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı, 4 balıkçı kayboldu. Sahil güvenlik birimleri denizden ve havadan arama çalışmaları başlattı

27 Mayıs 2018 Pazar 17:10
Ayvalık'ta balıkçı teknesi battı

Ayvalık ilçesinden denize açılan balıkçı teknesinin fırtına nedeniyle batması sonucu 4 kişi kayboldu. Deniz patlıcanı avcılığı yapmak için saat 01.30 sıralarında 5 balıkçıyla denize açılan "Belinay" isimli tekne fırtına nedeniyle alabora oldu.

Teknede bulunan Mert Boyuner, Ege Denizi'nde devriye görevi yapan İzmir'in Dikili ilçesi limanında faaliyet gösteren bir sahil güvenlik botunca bulunarak kurtarıldı. Teknede bulunan Volkan Çanakçı ve Hayri Kar ile henüz isimleri öğrenilemeyen iki kişiyle balıkçı teknesine ulaşılamadı.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, yaptığı açıklamada, balıkçı teknesindeki 5 kişinin yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapmak üzere gece saatlerinde denize açıldığını belirtti.

Teknede bulunan bir kişinin sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını ifade eden Görgülüaslan, "Henüz kaybolan 4 kişiye ulaşamadık. Sahil güvenlik birimlerimiz denizden ve havadan çalışmalarını sürdürüyor." dedi. Öte yandan, 3 sahil güvenlik botu ve iki helikopterle arama kurtarma çalışmaları başlattı.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazanda sınav büyük dert
Ramazanda sınav büyük dert
İstanbullu konut kirasına servet ödedi
İstanbullu konut kirasına servet ödedi
73 il için 7 bin bekçi alınacak
73 il için 7 bin bekçi alınacak
Mayıs yağmuru fıstık üreticisine 'ilaç' oldu
Mayıs yağmuru fıstık üreticisine 'ilaç' oldu
Fransa'da Macron zorda
Fransa'da Macron zorda
Elektrikte jeotermalin katkısı artıyor
Elektrikte jeotermalin katkısı artıyor
AB ülkelerinin büyükelçileri Edirne'de
AB ülkelerinin büyükelçileri Edirne'de
Sağanak, Kocaeli ve Yalova'yı vurdu
Sağanak, Kocaeli ve Yalova'yı vurdu
FETÖ'nün öğrenci evleri sorumlusu yakalandı
FETÖ'nün öğrenci evleri sorumlusu yakalandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim