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Azerbaycan’dan Prof. Dr. Haydar Baş'a ‘Atatürk’ daveti

Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ı akademi üyesi bilim adamlarına Atatürk konferansı vermek üzere Azerbaycan'a davet etti.

05 Ocak 2018 Cuma 00:17
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Azerbaycan’dan Prof. Dr. Haydar Baş'a ‘Atatürk’ daveti

YENİ MESAJ/BAKÜ

Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Üyesi Prof.Dr. Dünyam Ali Veliyev, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof.Dr. Haydar Baş'a tarihi bir davette bulundu.

 

BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş'ı yeni kitabı "Hoş Geldin Atatürk'ün Azerbaycan başta olmak üzere Orta Asya Türk dünyasında büyük yankı uyandırdığını ifade eden Veliyev kitabı üyesi olduğu Azerbaycan Bilimler Akademisi Başkanı Akif Alizade'ye takdim ettiğini ifade etti.

Veliyev, "Ben Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Başkanı Akif Alizade'ye bu kitabı takdim ettim ve kitap hakkında bilgi verdim. Sayın Haydar Baş hocamız Atatürk'ü düzgün bir şekilde anlatıyor. Araştırmalar neticesinde görülüyor ki Atatürk Ehl-i Beyt soyundadır" dedi.

Gel bize Atatürk'ü anlat çağrısı

Veliyev, kendisi de tıpkı Atatürk gibi İmam Ali soyundan geliyor dediği akademi başkanı Akif Alizade'nin Prof. Dr. Haydar Baş'ı akademi üyesi bilim adamlarına Atatürk konferansı vermek üzere Bakü'ye davet ettiğini söyledi.

Veliyev, "Bu yakın günlerde Akademinin oturumlarından birinde Azerbaycanlı akademisyenlerin karşısında Sayın Haydar Baş hocamızın Atatürk'ü anlatmasını teklif edeceğiz. Allah ona sağlık, ömür versin. Onun kaleminden çıkan bu kitap bütün Türk dünyasını çok heyecanlandırdı. Şimdi bu kitap Türk dünyasında yayılıyor. Kitabın adının Hoş Geldin Atatürk konması da büyük bir ilgi ortaya çıkardı" dedi.

'Allah Türk'ün yanında'

Prof.Dr. Haydar Baş'ın "Hoş Geldin Atatürk” kitabıyla Türk milletine gerçek Atatürk'ü tanıttığını ifade eden Prof.Dr. Veliyev şu dikkat çekici açıklamaları yaptı: "Haydar Baş hocamız Hoş Geldin Atatürk kitabı ile Allah'ın rızasını kazanacak bir iş gördü. Atatürk'ü olduğu gibi büyük Türk milletine ulaştırdı. Şimdi Türk milleti hakikakten yeni bir Atatürk görür. Bütün dünya Atatürk'ü tanıyor. Dünya Atatürk'e büyük kıymet beriyor ama Türkiye'nin içerisinde -Haydar Baş hocamızın dediği gibi- bulunan ajanlar Atatürk'ü başka türlü tanıtıyordu, dinsiz olarak tanıtıyordu. Tarihten güzel bir örnek ; İngiliz kıralı Atatürk'ün elinden öpüyordu, ona tazim ediyordu. Mesela meşhur yahdui Rochefeller "Atatürk Ortadoğu'daki planlarımızı 50 yıl geçiktirdi" diyor. Bunlar Atatürk'ün vefatından sonra bölgedeki planlarını hayata geçirmeye başladı. Ama bunlar yine yanılıyor çünkü yüce Allah Türk'ün yanındadır, arkasındadır. şimdi Atatürk'ün işini devam ettiren bir Türk daha var. o da bizim aziz Haydar Baş hocamızdır."

'4 milyar insan Haydar hocayı takip ediyor'

"Haydar Baş hocamız Milli Ekonomi Modeli ile bütün dünyayı idare ediyor" diyen Veliyev şöyle devam etti, "Bugün dünyada 4 milyar insan Haydar Baş hocamızın Milli Ekonomi Modeli üzerine yaşıyor. Çin gibi, Rusya gibi bir devler Haydar Baş hocanın Milli Ekonomi Modeliyle ülkeleri idare ediyor. Size bir olay anlatayım; Haydar Hoca 2013 yılında Rusya Parlamentosu Duma'ya gitti. Duma'da Rusya'nın nice milletvekilleri, akademisyenleri Haydar Baş hocayı ayakta karşıladı, defalarca ayakta alkışladı. Hatta Türkleri sevmeyen Rus Jirinovksi,"Ne Mutlu Türküm diyene" demeye mecbur kaldı. Bunlar Haydar Baş hocanın sayesinde oldu."

Son Güncelleme: 05.01.2018 01:28
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