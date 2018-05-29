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Azeri Profesör'den iki Türk çıkışı!

10. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli kongresine kardeş ülke Azerbaycan'dan da çok sayıda bilim adamı ve akademisyen katılarak tebliğ sundu. Azerbaycanlı bilim adamı Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Dünyam Ali Veliyev, "Dünya lideri Mustafa Kemal Atatürk'ten ve Prof. Dr. Haydar Baş'tan ilham alıyoruz" dedi.

29 Mayıs 2018 Salı 03:07
Azeri Profesör'den iki Türk çıkışı!

YENİ MESAJ/BURSA

Türk ekonomisinin derin bir kriz içinde olduğu ve herkesin çözüm aradığı bir süreçte Bursa tarihi bir kongreye ev sahipliği yaptı.

İlki 2005 yılında İstanbul'da yapılan ve sonraki yıllarda Azerbaycan, Almanya, KKTC ve Türkiye'de 9 kez düzenlenen Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongrelerinin 10’uncusu 27 Mayıs’ta Bursa'da gerçekleştirildi.

Buttim Kongre Merkezi’nde, Milli Paraların Oluşturduğu Yeni Dünya Düzeni' üst başlığı altında yapılan 10. Milli Ekonomi Modeli Kongresi'ne Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerinden, Rusya'dan ve Azerbaycan'dan çok sayıda akademisyen katılarak tebliğ sundu.

Kongreye vatandaşların ilgisi de çok büyük oldu. Salonu hınca hınç dolduran vatandaşlar, yaklaşık 9 saat süren kongreyi sonuna kadar pir dikkat izledi.

‘İki kişiden ilham alıyoruz’

10. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli kongresine kardeş ülke Azerbaycan'dan da çok sayıda bilim adamı ve akademisyen katılarak tebliğ sundu.

Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Dünyam Ali Veliyev de katılımcılar arasındaydı. Konuşmasına, "Bu kongrede konuşmaktan çok memnunum. Burada hepimiz kâinat devletinin kurulmasısın şahitleriyiz" diyerek başlayan Veliyev, "Dünya lideri Mustafa Kemal Atatürk'ten ve Prof. Dr. Haydar Baş'tan ilham alıyoruz" dedi.

 Atatürk'ün ve Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli ile ortaya koyduğu devlet anlayışından örnekler verdi.

Azerbaycanlı bilim adamı Veliyev konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Milli Ekonomi Modeli'nde ortaya konmuş olan hedefleri yakalamada çok önemli iki güce sahibiz. Bunlardan birincisi para diğeri de devlettir. Para kapitalizme mübadele ve saklama aracı olarak görülmüştür. Oysa paranın iki önemli özelliği şu ana kadar ifade edilmemiştir. Milli Ekonomi Modeli'nde devlet sadece alan el değil, aldığından daha fazlasını verebilme kudretine sahip olan iradedir. Sosyal Devlet yaklaşımı hem sosyal adaleti hem de sürekli büyümeyi sağlamaktadır. Yani bu modelde fakir bir insanı desteklemek sanayiciyi de dolaylı olarak desteklemek demektir. Kapitalist anlayışta ise devlet global sermayenin faiz ile sattığı parasını kollayan ve faiz gelirlerini karşılamak için hariçten vergi toplayan bir irade konumuna getirilmiştir. Oysa Milli Ekonomi Modeli'nde devlet vatandaşının emeğini yine vatandaşına hizmet olarak sunan iradedir. İfade ettiğimiz üzere sadece halkından topladığı vergileri değil, aynı zamanda emisyondan elde ettiği senyoraj gelirini de halkına hizmet olarak sunacağı için Milli Ekonomi Modeli alan değil veren el konumunda bir modeldir. Böylelikle büyük Türk oğulları Atatürk ve Prof. Dr. Haydar Baş dünyada farklı olan tüm devlet modellerinden farklı bir devlet modelini ortaya koymuştur. 20. ve 21. yüzyıllarda bu modeller tüm dünyayı şekillendiriyor. Bununla biz gurur duyuyoruz. Türk olduğumuz için gurur duyuyoruz. Ne mutlu Türküm diyene."

Son Güncelleme: 29.05.2018 03:11
Anahtar Kelimeler:
AtatürkMillî Ekonomi ModeliHaydar BaşTürkiyeAzerbaycanDünyamali Veliyev
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