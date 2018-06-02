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Azınlık vakıflarına büyük kıyak!

Meclis'te verilen bir soru önergesine yanıt veren Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait 56 taşınmazın Süryani Cemaatine ait vakıflar adına tescil edildiğini açıkladı.

02 Haziran 2018 Cumartesi 15:12
Azınlık vakıflarına büyük kıyak!

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazılı soru önergesinde, 2 Vakıflar Genel Mülkiyetinde olup son 15 yılda devri yapılan taşınmaz sayısı kaçtır? Hangi cemaatlere ve kuruluşlara devri yapılmıştır? Süryani vakıflarına ait vakıflara devri sağlanan taşınmaz sayısı kaçtır, hangi illerdedir?” şeklinde sorular yöneltti.

Önergeye yanıt veren Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 2002 yılından itibaren azınlıklara ait 167 Cemaat Vakfının çeşitli sebeplerle mülkiyetlerinden çıkan taşınmazları için yapılan başvurularının değerlendirilmesi sonucunda; toplam 1029 taşınmazın vakfı adına tesciline, 21 taşınmazın da vakfı adına bedelinin ödenmesine karar verilmiştir” açıklamasında bulundu.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, “ 7013 sayılı Kanun ile 5737 sayılı Vakıflar Kanununa eklenen geçici 13. Madde ile Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan 56 taşınmazın, bulunduğu bölgede yer alan Süryani Cemaatine ait vakıflara tescil edileceği hüküm altına alınmıştır” dedi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Azınlık VakflarıMeclisFeti GürerHakan çavuşoğlu
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