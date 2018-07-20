Azınlıklara bir kıyak daha

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün en üst karar organı Vakıflar Meclisi, azınlık vakıflarını sevindirecek bir karara imza attı.

Bu kapsamda yapılan değişiklikle Vakıflar Yönetmeliği'ne, "Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen ve vakfiyesinde yer alan amaca uygun kullanılan hayrat taşınmazlar ile ibadethane olarak kullanılan taşınmazlardan kullanım bedeli alınmayabilir" ifadesi eklendi.

Böylelikle, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idaresinde olan sinagog, kilise ve manastır gibi taşınmazların ilgili vakfına bedelsiz olarak tahsis edilebilmesinin önü açıldı.

Bedelsiz tahsis, bugüne kadar vakıf camileri için uygulanıyordu.

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, azınlık vakıflarına ilişkin alınan bu kararın Türkiye'nin Avrupa'daki algısı açısından da önemli olduğuna işaret etti.

İstanbul Süryani Katolik Kilisesi Vakfının söz konusu kiliseyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) açtığı bir dava olduğunu ve AİHM'in bu konuda uzlaşılması yönünde bir ara karar aldığını aktaran Ertem, bu uygulamanın söz konusu davayı da sonuçlandırdığını söyledi.

Ertem, "Genel Müdürlüğün yönetimindeki kilise, sinagog gibi taşınmazların azınlıklara bedelsiz olarak tahsis edilebilmesine olanak tanıyan bu karar, AİHM'de devam eden davaya yönelik dış algı anlamında da olumlu sonuçlar doğuracaktır diye umuyoruz. Azınlıklarla ilgili müspet anlamda yaptığımız bütün düzenlemeler Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı anlamında da olumlu sonuçlar doğuruyor" değerlendirmesinde bulundu.

Azınlıklar sevindi

İstanbul Süryani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Zeki Basatemir Sacre Coeur Kilisesi'nin bedelsiz tahsisiyle ilgili olarak, "Kiliseyi 21 yıl önce Hazineden almış, sevinmiş, 2003'te kaybedince de üzülmüştük. Şimdi çok sevinçliyiz" dedi.

Sacre Coeur Süryani Kilisesi, 1910 yılında Cizvit rahiplerince inşa edilmişti. Cizvitlerin Türkiye'den ayrılması sonrasında kilise ve bulunduğu arazi, Hazineye intikal etmişti.