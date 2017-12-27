Aziz Ergen'den, Komutanlara ve 4 siyasi partiye tarihi çağrı

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Emekli Kurmay Albay Aziz Ergen, Meltem TV'de Muharrem Bayraktar'ın sunduğu Gündem Özel programına konuk oldu.

Ahmet Erimhan, Harun Kayacı ve İbrahim Berk'in de katıldığı programda Türkiye-ABD ilişkileri ve Ortadoğu'daki gelişmeler başta olmak üzere gündemin sıcak başlıkları değerlendirildi.

Ergen, programda BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın yeni kitabı 'Hoş Geldin Atatürk'ü değerlendirirken, şunları söyledi: "Bu kitap beni çok heyecanlandırdı. Kitabın baş mimarı Prof. Dr. Haydar Baş Beyefendi'ye böyle bir eseri Türk milletine kazandırdığı için şükranlarımı arz ediyorum. Bu kitap yıllardan beri oluşan büyük bir boşluğu kapattı. Bu kitap devrimlerle değerleri buluşturdu. Devrimlerle değerleri özdeştirdi. Boşluk şuydu; hep devrimlerle değerler çatışıyordu, çatıştırıyorlardı bazı güçler... Bizim iki tane Mustafa'mız var. Bir tanesi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav), diğeri de Mustafa Kemal. Mustafa Kemal de Peygamberimizin torunu... Biri değerlerimizi, diğeri de devrimlerimizi ifade eder. Haydar Baş Beyefendi devrimler ile değerler arasında yaptırılan çatışmalara son vererek bu kitapta hepsini buluşturdu. Bu bizim için çok önemli bir şey."

Atatürk ve TSK üzerinde gri propaganda var

"Yıllardan beri Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı oluşturulan olumsuz intibaları da bu kitap ortadan kaldırdı" ifadelerini kullanan Aziz Ergen, şöyle devam etti: "Ben bir anımı anlatmak istiyorum... Batman'da görev yapıyordum, bir gün garnizonda çelenk koymaya gittiğimizde oradaki bir partiden dostumuz yemek ikram etmek istedi. Yemekte ona, 'Hüseyin Bey bizim bölge komutanlığımızın camisi çok eski, buraya şehitlerimiz geliyor. Ben burayı onartmak istiyorum' dedim. O esnada da müftü bey de oraya geldi. Hüseyin Bey 'İşte bizim müftümüz geldi. Hemen söyleyelim' dedi. Masaya davet ettik. Ben bunu müftü beye anlatınca, 'yahu siz de mescit var mı' diye sordu. Ben de 'Hocam, biz şehitlerimizi nereden kaldırıyoruz. Şehitlerin mevlitlerini de orada okutuyoruz' dedim. Müftü 'Vallahi bilmiyordum' dedi. O kadar bir bilgi kirliliği var ki TSK'nın Peygamber ocağı olduğunu, ibadetini yapan her asker için ne gerekiyorsa bunun yerine getirildiğini biliyoruz. Oruç tutan askerlerin yemeklerinin ayrılması, namaz kılan arkadaşların Cuma günü mescide gitmelerinde hiçbir sıkıntı yok. Ama toplumda askerler hep art niyetle dışlanıyor, güya askerler dine soğuk, dini sevmiyorlar gibi gri bir propaganda var. Bunlar hep dış güçlerin etkisi ile olan şeyler. Bunu Mustafa Kemal'i ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Türk milletinden koparmak için yapıyorlar. "

"Bu kitap aydınlanma devrimini tamamlayan bir kitap"

Hoş Geldin Atatürk eserinin Atatürk ve silah arkadaşlarının oluşturduğu TSK'yı itibarsızlaştırmak için yıllardır yapılan gri propagandaları ortadan kaldıran yegane kitap olduğunu ifade eden Aziz Ergen, şunları söyledi: "Bu kitap Kurtuluş Savaşından beri, Nutuk'tan bu yana Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattığı aydınlatma devrimini tamamlayan bir kitaptır. Mustafa Kemal'i kılcal damarlarına kadar inceleyip ki ben bunu Antalya'da düzenlenen 'Atatürk Vatandır' sempozyumunda gördüm. Çok etkilendim, oraya katılan insanların gözlerindeki heyecanı gördüm. Hepsi de toplumun değişik kesimlerinden gelmiş insanlardı. Anadolu'da o kadar ulvi bir görev yapıyorsunuz ki... Mustafa Kemal Atatürk'ü bu şekilde anlatan, İslam dinine olan o güzel duygularını aydınlatıcı bir şekilde örnekleriyle topluma sunuyorsunuz. Bunları nasıl incelediniz. Ama biliyorum nasıl incelediğinizi. Bu kitabın ikinci Nutuk olduğu konusunda iddialıyım. Bu kitap ikinci Nutuk'tur. Bu kitap aydınlanma devrimini tamamlayan bir kitaptır. Onun için her Atatürkçü'nün, milletimizin her ferdinin okuması gereken bir kitaptır. Ben Anadolu'da görev yaparken sizlerin mezralarda, köylerde ilçe merkezlerinde, il merkezlerinde hep Sayın Hocamın resimlerinin olduğu otobüsleri görüyordum. En ücra köşeye gidiyorduk, buraya askerden önce kim gelir... Bir bakıyoruz bir otobüs üzerinde Haydar Hocamın resimleri. Yahu arkadaşlar siz buraya nasıl geldiniz diye sorduğumuz da 'bizi iman gücümüz koruyor' derlerdi. Biz de dundan mutlu oluyorduk. İnsanları toplamışlar köylüye Atatürk'ü anlatıyorlar. Mustafa Kemal'in milletin efendisi dediği ama yıllarca ihmal edilen köylüye Atatürk'ü anlatıyorlardı" dedi.

Tüm komutanlar bu kitabı okumalı

Prof. Dr. Haydar Baş'ın Hoş Geldin Atatürk kitabının ikinci bir Nutuk olduğu konusunda ısrarcı olduğunu ifade eden Emekli Kurmay Albay Aziz Ergen, "Bu kitap Atatürk'ü kılcal damarlarına kadar incelemiş bir kitap. Bu kitabı komutanlıklara, TSK'daki general, subay, astsubay arkadaşlarıma da özellikle de öneririm. Gerçekten Hoş Geldin Atatürk kitabı bizim 2. Nutuk'umuz ve köy enstitülerinin devamını sağlayan ve aydınlanma devrimini tamamlayan bir kitaptır" dedi.

Meclis'teki partilere tarihi çağrı

Emekli Kurmay Albay Aziz Ergen, TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partiye de dikkat çekici bir çağrıda bulundu.

"Ben Mustafa Kemal'in askeriyim ama 'Hoş Geldin Atatürk' kitabında anlatılan Mustafa Kemal'in" diyen Aziz Ergen, şöyle devam etti: "Bakın Meclis'te 4 tane siyasi parti var. Bu ülkede Atatürk'ü sevenlerin oranı yüzde 95 ama Atatürkçü'yüm diyen parti yüzde 25'ten fazla alamıyor. Neden acaba halk bunlara oy vermiyor. Bu 4 tane partiden hangisi Atatürk ile ilgili bir eser ortaya koydu. Sayın Hocamız el emeğiyle, göz nuruyla, alın teriyle Anadolu'yu köy köy, mezra mezra, ilçe ilçe dolaşarak bütün kılcal damarlara kadar giderek 'Ben Mustafa Kemal Atatürk'ü 9'u 5 geçede kaldığı yerden nasıl milletin gönlünde yaşatabilirimi bu kitapta bütünleştirdi, birleştirdi. Bu 4 tane siyasi partinin Haydar Hocamı çağırıp Meclis'te brifing verdirmesi lazım. 2017 yılının en önemli iş yapan lideri olarak da Haydar Baş'ı aday göstermeleri gerekiyor. Haydar Baş 2017 yılının en önemli siyaset ve bilim adamı. Bu siyasi partilerin Haydar Baş'ı örnek almaları lazım. Bir tane Atatürk kitabı çıkardılar mı acaba?"