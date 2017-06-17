Aziz Sancar ‘Müslümanlığımla gurur duyuyorum’

Prof. Dr. Aziz Sancar, yeni bilimsel çalışmasında sigaranın insan genomundaki 6 milyar ünitede oluşturduğu tahribatın haritasını çıkardıklarını, bunun insanların sigarayı bırakmalarını sağlamasını umduğunu söyledi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde düzenlenen programda konuşan Sancar, öğrencilere siyasetle uğraşmamaları ve sigara içmemeleri tavsiyesinde bulundu. Sancar, araştırmaya "Dr. Ogün Adebali" isimli Türk bilim adamının da katkı sağladığını anlattı.

Prof. Dr. Sancar, bir öğrencinin din ve bilim arasındaki ilişkiye dair sorduğu soruya verdiği yanıtta, "Ben Müslümanım ve Müslüman olduğumu her yerde söylüyorum. Müslümanlığımla övünüyorum. Türkiye'deki evrim tartışmaları beni çok üzdü. Türkiye'nin çok sorunu var. Ben Allah'a inanıyorum. İsteyen evrime inanır, isteyen inanmaz fakat bunu kalkıp büyük devlet, millet sorunu yapıp kavga ederek bütün enerjimizi boşa harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ