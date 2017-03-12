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Baba oğul yan yana defnedildi

Gaziatep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen baba oğul yan yana defnedildi. Cenazeye katılamayan anne ve 1 yaşındaki bebeğin ise yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor

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Baba oğul yan yana defnedildi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen olayda karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa ve 2 yaşındaki oğlu Sait Bıldırcın ölmüş, anne Ayşe ile 1 yaşındaki çocukları Eyüp, yoğun bakıma alınmıştı. Yapılan otopsinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumundan cenazeleri alınan baba Mustafa ile oğlu Sait Bıldırcın, son kez yaşadıkları ve birlikte hayata veda ettikleri eve götürüldü. Baba oğul, burada alınan helallikten sonra yakınlarının omzunda art arda cenaze namazının kılınacağı Beyler Mahallesi Camii'ne getirildi. Çok sayıda seveni ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından baba oğul, göz yaşı ve dualar eşliğinde İslahiye mezarlığında defnedildi.

Bebeği örtü kurtardı

Cenazeye, 1 yaşındaki oğlu Eyüp Bıldırcın ile yoğun bakımda yatan anne Ayşe Bıldırcın katılamadı. Öte yandan dede Mehmet Sait Bıldırcın'ın eve gelerek üzerindeki yedek anahtarla kapıyı açması ile ortaya çıkan olayda, hayatını kaybeden baba ve oğlunun yer yatağında yattığı belirlendi. Yoğun bakımda yaşam mücadelesini sürdüren anne Ayşe'nin ise yatağında bulunması nedeniyle gazdan kocası ve 2 yaşındaki çocuğundan daha az etkilendiği iddia edilirken, 1 yaşındaki Eyüp'ü ise üzerinin örtülü olmasının kurtardığı ileri sürüldü. Eyüp'ün olay anında beşikte bulunduğu ve üzerinin örtülü olması nedeniyle halen yaşadığı kaydedildi. İHA



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Baba Oğul Yan Yana Defnedildi
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