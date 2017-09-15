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Babalar kırtasiye alışverişinde

Okula dönüş döneminde dijital platformlarda yapılan aramalara göre, bir önceki aya kıyasla kırtasiye aramaları yüzde 142 oranında artış gösterirken, özellikle öğrenci yurdu kategorisindeki aramalarda yüzde 62 artış yaşandı.

Babalar kırtasiye alışverişinde

Okula dönüş döneminde dijital platformlarda yapılan aramalara göre, bir önceki aya kıyasla kırtasiye aramaları yüzde 142 oranında artış gösterirken, özellikle öğrenci yurdu kategorisindeki aramalarda yüzde 62 artış yaşandı.

15 Eylül 2017 Cuma 17:14
27 Okunma
Babalar kırtasiye alışverişinde

2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı, 18 Eylül’de başlıyor. Aileler ve öğrenciler için okula dönüş dönemi tam bir maraton. Eğitim kurumlarından yurtlara, okul araç gereçlerinden giyime varıncaya kadar geniş bir yelpazede araştırma ve hazırlıklar yapıldı. Bu dönemde kullanıcıların dijital platformlarda en çok nereleri aradıklarını ortaya koyan Türkiye'nin online firma rehberi Yellow Pages’ın istatistikleri oldukça dikkat çekici.

Bu yılın arama verileri aile içinde okula dönüş dönemi için bir görev paylaşımını da ortaya koyuyor. Verilere göre anneler günlük bakım, kreşi anaokulu, özel okul ve kolej kategorilerinde okulları incelerken erkekler çocukların okullardaki en temel ihtiyacı olan kırtasiye kategorisindeki araştırmaları üstlenmişler. 

Kırtasiye alışverişi babalardan sorulur

Her yıl olduğu gibi bu yıl da okula dönüş tarihi yaklaştıkça en çarpıcı artışın yaşandığı kategori kırtasiye. Yellow Pages veri tabanındaki kırtasiyelerin aranma oranındaki artış yüzde 142. Kırtasiye aramalarında en göze çarpan veri ise erkeklerin arama oranının kadınlara çok yakın olması. Kırtasiye aramalarının yüzde 48’i erkekler tarafından gerçekleştirildi.

Okul aramaları en çok kadınlar tarafından yapılıyor

Eğitim kurumları arasındaki aramalarda da gözle görülür bir artış yaşanıyor. İlköğretim, orta öğretim ve lise aramalarında yüzde 42’lik bir artış söz konusu. Aramalara demografik olarak baktığımızda ise aralarındaki oran her ne kadar birbirine yakın olsa da okul kategorisindeki aramalarda kadın kullanıcıların erkek kullanıcılara göre daha çok arama yaptığı görülüyor. Okul aramalarında kadınların yüzde 57’si erkeklerin ise yüzde 43’ü en çok aramayı yapıyor.

En çok arama yapılan şehir İstanbul

Okula dönüş döneminde en çok aranan kategoriler arasında öğrenci yurtları da yer alıyor. Öğrenci yurdu aramalarında bir önceki aya kıyasla yüzde 62 oranında bir artış var. Bu kategoride en çok arama yapan şehirler ise sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Samsun, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep.

Öte yandan okula dönüş döneminde kullanıcıların aradıkları firmaların yol tarifi ve telefon bilgilerini kullanarak firmalara ulaşma davranışları da dikkat çekiyor. YellowPages.com.tr üzerinden telefon bilgisine basılarak direkt aranan birimler arasında öğrenci yurtları (3379 arama) ilk sırada yer alıyor.

Öğrenci yurtlarını sırasıyla kırtasiyeler (1240 arama) ve okullar (423 arama) takip ediyor. Diğer yandan gideceği okulu ya da yurdu önden keşfetmek ve okul alışverişini önceden tamamlamak isteyen kullanıcılar YellowPages.com.tr üzerinde yol tarifi özelliğini kullanarak da yol tarifi bilgisine başvuruyor. Yol tarifinde yine öğrenci yurtları (238), kırtasiyeler (89) ve okullar (60) ilk sıralarda yer alıyor.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
OkulBaşlıyorKırtasiye
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Selim 2017-09-15 17:50:57

yine bir eylül, yine kırtasiye ...

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