Bağdat ve Erbil arasında barış rüzgarları esiyor

Irak'ın Rusya Büyükelçisi Mansur Hadi, geçen yıl yapılan bağımsızlık referandumu nedeniyle Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında yaşanan sorunların çözüldüğünü, Erbil ve Bağdat'ın koordineli hareket ettiğini söyledi. Rusya-İslam Dünyası zirvesinde konuşan Hadi, "Referandum geçmişte kaldı. Hem Bağdat hem de Erbil bu sorunu çözüme kavuşturdu. Bağdat'taki federal hükümet, Erbil'deki hükümetle koordineli olarak faaliyet yürütüyor" dedi.

IKBY'deki havalimanlarının kapatılmasının geçici önlem olduğunu da kaydeden Hadi, bugün itibarıyla işlerin doğru yönde ilerlediğinin altını çizdi. Diğer taraftan Hadi, Irak'ta 2017'de DEAŞ'a karşı kazanılan zaferin nihai olduğunu vurguladı. Ülke genelinde faaliyet yürüten küçük gruplar halinde DEAŞ militanları bulunduğuna da dikkat çeken Hadi, Irak halkının bunların temizlenmesine yardımcı olduğunun altını çizdi. Iraklı büyükelçi, "DEAŞ'a bağlılığını koruyan az sayıda militan kaldı. Ordu ve istihbarat bunların açığa çıkarılması için çalışmasını sürdürüyor. Irak halkı da DEAŞ'ın kalıntılarının en kısa sürede temizlenmesi için elindeki bilgileri sunarak güvenlik güçleriyle işbirliği yapıyor" ifadelerini kullandı. HABER MERKEZİ