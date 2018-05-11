Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101852
ALTIN
182.922
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8427
EURO
5.1310
banner138

Bağdat ve Erbil arasında barış rüzgarları esiyor

Irak'ın Rusya Büyükelçisi Mansur Hadi, geçen yıl yapılan bağımsızlık referandumu nedeniyle Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında yaşanan sorunların çözüldüğünü, Erbil ve Bağdat'ın koordineli hareket ettiğini söyledi

11 Mayıs 2018 Cuma 17:15
Bağdat ve Erbil arasında barış rüzgarları esiyor

Irak'ın Rusya Büyükelçisi Mansur Hadi, geçen yıl yapılan bağımsızlık referandumu nedeniyle Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında yaşanan sorunların çözüldüğünü, Erbil ve Bağdat'ın koordineli hareket ettiğini söyledi. Rusya-İslam Dünyası zirvesinde konuşan Hadi, "Referandum geçmişte kaldı. Hem Bağdat hem de Erbil bu sorunu çözüme kavuşturdu. Bağdat'taki federal hükümet, Erbil'deki hükümetle koordineli olarak faaliyet yürütüyor" dedi.

IKBY'deki havalimanlarının kapatılmasının geçici önlem olduğunu da kaydeden Hadi, bugün itibarıyla işlerin doğru yönde ilerlediğinin altını çizdi. Diğer taraftan Hadi, Irak'ta 2017'de DEAŞ'a karşı kazanılan zaferin nihai olduğunu vurguladı. Ülke genelinde faaliyet yürüten küçük gruplar halinde DEAŞ militanları bulunduğuna da dikkat çeken Hadi, Irak halkının bunların temizlenmesine yardımcı olduğunun altını çizdi. Iraklı büyükelçi, "DEAŞ'a  bağlılığını koruyan az sayıda militan kaldı. Ordu ve istihbarat bunların açığa çıkarılması için çalışmasını sürdürüyor. Irak halkı da DEAŞ'ın kalıntılarının en kısa sürede temizlenmesi için elindeki bilgileri sunarak güvenlik güçleriyle işbirliği yapıyor" ifadelerini kullandı. HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
BağdatErbilIrak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
son dakika... Kuran'a haçlı saldırı
son dakika... Kuran'a haçlı saldırı
Kültür mirasımız büyük tehdit altında
Kültür mirasımız büyük tehdit altında
Atatürk Havalimanı yolcu rekoru kırdı
Atatürk Havalimanı yolcu rekoru kırdı
Füze avcısı 'Korkut'a tam not
Füze avcısı 'Korkut'a tam not
Şırnak'ta 1 şehit!
Şırnak'ta 1 şehit!
Seçmen listeleri askıdan iniyor
Seçmen listeleri askıdan iniyor
Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!
Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!
TANAP 12 Haziran'da açılacak
TANAP 12 Haziran'da açılacak
Son yağışlar barajlara yaradı
Son yağışlar barajlara yaradı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim