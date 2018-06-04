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Bahçeli'den 'af' dayatması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın defalarca 'Hayır' demesine rağmen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'af'ta ısrar ediyor

04 Haziran 2018 Pazartesi 18:00
Bahçeli'den 'af' dayatması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın defalarca 'Hayır' demesine rağmen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'af'ta ısrar ediyor. Bahçeli, "Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılmasıyla ilgili kararlılığımız sürüyor" dedi.

"Sayın Başbakan af konusunu sizinle konuştuğunu, hassasiyetlerinizi ifade ettiğinizi söyledi. Sayın Başbakan'a, 'karar sizin' tarzında bir açıklamanız olmuş. Yapılan yorumlarda sizin af konusunda geri adım attığınız söyleniyor, ne diyorsunuz?" sorusuna Bahçeli, af çıkarılmasıyla ilgili vaat ve sözlerinin seçim beyannamelerinde de olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: "Bu duruşumuzdan geri adımımız düşünülemez. Doğrudur, Sayın Başbakan'la af konusunu değerlendirdik.

Parti olarak görüşümüzü paylaştık. Kendisi de bize düşüncelerini aktardı. Ama bizim aftan vazgeçtiğimize yönelik hiçbir ima, yorum veya açıklamamız olmadı. Partimizin TBMM’deki milletvekili sayısı belli. Bu şartlar altında tek başımıza bir af çıkarmamız mümkün değildi. Sayın Başbakan’a bu tespit ve somut durumu ilettim. Adalet ve Kalkınma Partisinin almış olduğu tavır ve tutumunu da kendi takdirleri olarak değerlendirdim. Sözlerim özet olarak buydu.

Af konusu sosyal ve toplumsal bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaca bigane kalmak makul ve mantıklı değildir. Bayram öncesi, kader mahkumlarını ve ailelerini sevindirecek girişimlerde bulunmak, toplumsal rahatlamayı temin edecek, huzur ve umudu canlandıracaktır. Hükümet 'Gündemimizde yok' diyor, affı gündeme almak zor değil, bunun için sadece müşfik ve şefkatli bir teşebbüs yetecektir. Af çıkarılmalıdır, Türkiye önemli ve birikmiş bir sorununu bertaraf etmelidir."

Anahtar Kelimeler:
Bahçeli
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