Bahçeli'den 'MHP kabinede olacak mı?' sorusuna yanıt

Ankara siyasetinin kritik noktalarından biri de MHP.

Referandum sürecinde AK Parti ile birlikte hareket eden MHP'nin olası bir kabine revizyonuna bakan vereceği iddia ediliyordu. Bu iddia Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından yalanlandı.

Grup toplantısının ardından soruları cevaplandıran Bahçeli "MHP'nin şu kadar bakanlık almak suretiyle koalisyon ortağı olacağı" şeklindeki görüşlerin tamamen yanlış bir kanaat olduğunu söyledi. Bahçeli, "Bu hükümet, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hükümetidir. Dolayısıyla hükümetteki herhangi bir değişiklik kanaati AKP'lilere aittir. O sebepten dolayı, 'hükümet de yer alacağız, bunun için kriterlerimiz şunlarıdır' böyle şeylerin aslı yoktur" dedi. Bahçeli, "Bu, AK Partiden teklif gelirse kesinlikle kabul etmeyeceğiniz anlamını mı geliyor?" sorusuna ise "Çok isabetli, doğru söylüyorsunuz." karşılığını verdi. Bahçeli, "Yani herhangi bir bakan vermeyeceksiniz..." denilmesi üzerine, "Öyle şey olur mu efendim? MHP nasıl bir partidir, başkalarının eksiğini, gediğini tamamlamak için yama kurmaya hazır bir parti midir?" ifadesini kullandı.

Bahçeli FETÖ'nün siyasi ayağını sordu

MHP lideri Bahçeli grup konuşmasında ise FETÖ'nün siyasi ayağının çıkartılmamasını eleştirdi.



Bahçeli, "Soruyorum, FETÖ’yle irtibatı olanlar arasında memur var da meşhur siyasetçi, bürokrat yok mudur? Cebinde bir dolar taşıyan, bankada milyon dolarları barındıran çürümüşler nerededir? Sıradan insana güç yetiyor, hemen hukuk devreye giriyor da eğer varsa siyaset ve devlet yönetiminin tepesindeki kişilere sıra geldiğinde neden sessizlik, tepkisizlik ve hareketsizlik oluyor? Bunun sırrı nedir? Dahası neye yorulmalıdır? Telefonuna ByLock indirmiş, Pensilvanyalı iblisle irtibatı açık ve kesin olan FETÖ kalıntılarının, kılıktan kılığa giren kripto yüzlerin yakalarından ne zaman tutulacak, adalet yerini ne zaman bulacaktır? Hukukun karşısında herkes eşittir. Hiçbir sıfat, unvan, görev, mevki, şöhret suçu ve suçluyu gizlemeye yetmeyecektir. Türkiye’ye ihanet eden kimse hesabını vermelidir. Emniyet, TSK, medya, bürokrasi başta olmak üzere toplamda sekiz alanda temizlik sürerken, siyasete gelince duruluyor, bekleniyor, ağırdan alınıyorsa bir bit yeniği var demektir. Eğer ip inceldiyse kopsun diyoruz. Ak koyun kara koyun ortaya çıksın istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’na, Sayın Başbakan’a çağrıda bulunuyorum: FETÖ’nün son mensubu, en son ferdi yakalanıp adalete teslim edilesiye kadar durmak, beklemek, gecikmek, hafife almak, 'dün yanımızdaydı, yakınımızdı, arkadaşımızdı, vefaydı, şuydu buydu' demek haramdır, bunlara karşı mücadele ise sonuna kadar helaldir" dedi.