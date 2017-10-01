Bakan Akdağ'dan dikkat çeken Barzani açıklaması

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, katıldığı bir TV programında, Irak'ın kuzeyinde yapılan gayrimeşru referanduma ilişkin, "Kuzey Irak'taki istikrarsızlık, bir karmaşa çok daha büyük problemlere yok açacaktır, biz bunu görüyoruz. Bu bir oyun. Yüzyılın başında cetvellerle bir böldüler, şimdi bir daha bölmeye çalışıyorlar. Ne kadar küçültürseniz o kadar kolay yutulur" dedi.

Irak'ın kuzeyindeki gayrimeşru referandum kapsamında Habur Sınır Kapısı'nda alınacak önlemlere ilişkin bir soru üzerine Akdağ, Türkiye'nin bu sınır kapılarında iki türlü ticaret olduğunu, hem Irak ile hem de Peşmerge bölgesi ile alışveriş yapıldığını hatırlattı.

Akdağ, "Irak ile yapılacak ticaret için, süreç böyle devam eder, Barzani yönetiminde bir sağduyu hakim olmazsa, bir şekilde, bir başka yolla o ticareti sürdürmeye gayret edeceğiz. Bunun için ilgili bakanlıklarımız çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.

Barzani'ye çok destek verildi

Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimle (Barzani yönetimi) yapılan ticaretin de önemli olduğunu ancak Türk iş adamlarına para ödenmediğini dile getiren Akdağ, bölgeye alışverişin dışında doğrudan da pek çok destek verildiğini anlattı.

Irak'ın kuzeyindeki istikrarsızlığın ticari anlamda yaşanabilecek olumsuzluklardan daha büyük krizlere neden olabileceğine dikkati çeken Akdağ, şu görüşlere yer verdi: "Kuzey Irak'taki istikrarsızlık, bir karmaşa çok daha büyük problemlere yok açacaktır, biz bunu görüyoruz. Bu bir oyun. Yüzyılın başında cetvellerle bir böldüler, şimdi bir daha bölmeye çalışıyorlar. Ne kadar küçültürseniz o kadar kolay yutulur. PKK'ya veya uzantıları olan PYD ve YPG'ye ülke kurdurtulmak isteniyor. Bunlar beyhude hayallerdir. Türkiye bunlara geçit vermeyeceğini Fırat Kalkanı Harekatı ile göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedi. Bundan daha açık ne denilebilir ki?"

Akdağ, "IKBY'deki gayrimeşru referandumun, en fazla Kürt'ün yaşadığı Türkiye'ye de sıçrama ihtimali üzerinde duruldu mu?" sorusu üzerine, bu konuda başta Türkiye olmak üzere, bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünü korumak ve huzuru tesis etmek üzere adım atıldığını belirtti.

HABER MERKEZİ