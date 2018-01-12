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Bakan Fakıbaba'dan İsrail itirafı!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Zaman vermek istemiyorum ama Türkiye kesinlikle et ithal etmeyecektir, inanarak söylüyorum ihraç eden ülkelerden birisi haline geleceğiz" dedi. Oysa planı, programı olan bir bakan ilk ihracatın başlayacağı zamanı da verir, yıllık ihracat miktarını da.

12 Ocak 2018 Cuma 16:34
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Bakan Fakıbaba'dan İsrail itirafı!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olarak, AA editör ve muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Söyleşiye Türkiye'nin et ithalatı ve et fiyatlarındaki artış damga vurdu.

Muhalefetin et ithalatına ilişkin eleştirilerine değinen Fakıbaba, Sırbistan ile et alışverişine ilişkin anlaşma yapıldığını ancak bu ülkeden henüz et gelmediğini söyledi.

Bakanlığının, buzağı ve düve sayısının artırılmasına yönelik çalışmalarına ilişkin soru üzerine Fakıbaba, Türkiye'nin ortalama 750 bin ile 1 milyon arası düveye ihtiyacının olduğunu söyledi.

"Özellikle düve konusunda ithalatımızı artıracağız, danayı çoğaltacağız" diyen Fakıbaba, besilik hayvanı özel sektörün getireceğini, kendilerinin ise düvecilik yapacağını kaydetti.

Fakıbaba, şunları söyledi: "Zaman vermek istemiyorum ama Türkiye kesinlikle et ithal etmeyecektir, inanarak söylüyorum ihraç eden ülkelerden birisi haline geleceğiz. Ucuz et satışı ile et fiyatlarını regüle ettiğimiz kesin. Mesela diyorlar ki, 'Ciğer fiyatları arttı', ciğer fiyatlarındaki artışı anlamak mümkün değil. Et fiyatlarında en lüks lokantalarda bile 5 lira civarında bir düşüş oldu."

Stokçunun dokunulmazlığı mı var?

Piyasada bazı stokçuların ve fırsatçıların bulunduğuna dikkati çeken Fakıbaba, böyle durumlarda önlem olarak ürün ithalatı yapıldığını dile getirdi.

Fakıbaba, ithalatın sadece ihtiyaçtan değil, piyasayı regüle etmek için de yapıldığına dikkati çekti ancak OHAL uygulamasının olduğu bir dönemde neden stokçu ile mücadele edilmediği konusunda bilgi vermedi.  

İsrail'den yüklü miktarda tohum alıyoruz

Fakıbaba, Türkiye'nin tohumları yurt dışından aldığı yönünde yanlış bir algı bulunduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin 1 milyon tonluk tohum üretimini, 2023'e kadar 2 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye'nin 59 ülkeden 200 milyon dolarlık tohum aldığını belirten Fakıbaba, "76 ülkeye de 154 milyon dolarlık tohum ihraç ediyoruz. Türkiye, İsrail'den domates tohumu alıp, aynı zamanda domates tohumu ihraç ediyor ama aradaki oran İsrail'in çok lehine. Bu demek değildir ki bu böyle devam edecek" diye konuştu.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 13.01.2018 01:46
Anahtar Kelimeler:
TohumTürkiyeİsrailAhmet Eşref Fakıbaba
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